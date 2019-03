Ciutadans presenta el seu "feminisme liberal": a favor de la gestació subrogada i contra el llenguatge inclusiu

Ciutadans ha presentat el seu decàleg de "feminisme liberal" aquest diumenge a Madrid amb Inés Arrimadas i Begoña Villacís com a líders de l'esdeveniment en què també ha estat present Albert Rivera, encarregat de clausurar l'acte amb un breu discurs. Arrimadas ha llegit els deu punts sota els quals es vol identificar el partit taronja, molts d'ells una evident antítesi de postures dels partits d'esquerres. Al començament, Arrimadas ha volgut deixar clar que el "feminisme no és patrimoni de ningú".



El partit pretén millorar la seva imatge de cara a les pròximes eleccions, on es revela un estancament del partit i una mala premsa després dels pactes amb Vox, que ha mostrat interès per fer llistes de dones que hagin lluitat contra la violència masclista. A més, els col·lectius feministes s'havien organitzat després de la formació del govern andalús en protesta per la formació de l'Executiu. Amb la vaga del 8-M a la vista, Ciutadans ha buscat donar un rentat d'imatge al seu missatge sobre el feminisme.

Arrimadas ha assegurat que "no hi ha igualtat sense llibertat" i que és "menys feminista no deixar triar", amb relació a la gestació a subrogada i la prostitució. La candidata per la llista de Barcelona a les eleccions generals ha reivindicat durant aquest punt -el dos- el lliure mercat per poder liberalitzar la venda de nadons, així com legalitzar la prostitució, mostrant una vegada més la postura de Ciutadans al respecte.



Paraules vagues, llocs comuns i reflexions comunament acceptades per esquerra i dreta, com que cap dona hagi de triar entre la seva carrera i la seva família, han omplert la major part del discurs d'Arrimadas, malgrat que ha pretès presentar a Ciutadans com a únic baluard de aquestes lluites.

En contra del llenguatge inclusiu



"El punt 5 m'encanta", comentava Inés Arrimadas abans de presentar-lo: "Feminisme no és dir portavozas, és canviar polítiques". El partit considera una "ideologia caduca" el llenguatge inclusiu, mostrant-se fins i tot irònica: "M'han arribat a dir que no puc opinar perquè el meu partit no es diu Ciutadanes", ha assegurat. Arrimadas s'ha recreat especialment en aquest punt: "No rebré cap lliçó de feminisme d'aquells que diguin portavozas". Per concloure, ha demoninat al llenguatge inclusiu "llenguatge desdoblat".



En un discurs molt pautat, Arrimadas ha conclòs amb lectures en defensa "d'un feminisme modern i que no exclogui els homes", en referència a una suposada exclusió que ella veu en el feminisme representat per Unidos Podemos i el PSOE.

Acte tancat per Rivera



A l'acte també ha intervingut Begoña Villacís, candidata per a l'Ajuntament de Madrid, Lorena Roldán, diputada per Catalunya, Marta Rivera, responsable de Cultura del partit, i Rocío Ruiz, consellera d'Igualtat a la Junta d'Andalusia. Villacís ha posat èmfasi en les dificultats en el món laboral per a una dona embarassada, en un discurs que també ha enfocat en els homes i en la seva participació en el moviment. Rocío Ruiz ha estat molt crítica amb les partides de subvencions per a la lluita contra la violència masclista.



L'acte l'ha tancat el president del partit, Albert Rivera, que es va permetre fer acudits sobre el llenguatge fins i tot: "No em sentireu dir portavozas", ha dit entre rialles. El president de Ciutadans ha caigut en lectures paternalistes sobre les dones en dir "sou millors que nosaltres en algunes coses" i ha dit que no hi ha res que l'ajudi a ser més feminista que xerrar amb la seva filla.