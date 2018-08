Ciutadans es reuneix amb el Defensor del Poble per demanar "empara" davant "l'arbitrarietat" del Govern

L'estira-i-arronsa entre els partidaris de col·locar els llaços grocs i els partidaris de treure'ls es troba en el moment de màxima tensió. Aquesta matinada, defensors de l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats han tornat a omplir l'Empordà de tires de color groc, després que unes 60 persones sortissin dimarts a la nit per treure'ls dels carrers convocades per les Brigades de Neteja de l'Alta Tabàrnia. Per la seva banda, Ciutadans, que fa setmanes que lidera el discurs per la "neutralitat de l'espai públic", no cessa en centrar la seva retòrica a denunciar l'agressió a una dona al parc de la Ciutadella mentre despenjava llaços.



La manifestació d'aquest dimecres, convocada pel partit taronja per fer suport a l'agredida, ha aplegat a unes 600 per denunciar que a Catalunya es viu un clima de "confrontació" contra els detractors de la independència i la defensa de l'alliberament de presos i exiliats. El que havia de ser una concentració contra la suposada violència contra l'espanyolisme va acabar amb una agressió a un càmera de TeleMadrid, quan els manifestants es pensaven que era treballador de TV3. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha condemnat aquest atac, alhora que no s'ha estat de criticar la televisió pública catalana per la cobertura sobre l'agressió. Una de freda i una de calenta.

L'estratègia del partit d'Albert Rivera no s'atura. Si abans de la manifestació, els dos líders es van passejar per Alella (Maresme) retirant llaços grocs davant les càmeres, aquest dijous, Arrimadas formalitzarà una sol·licitud al Defensor del Poble a Madrid per demanar empara a la institució per a tots els catalans "indefensos" davant "l'arbitrarietat" del govern català. Mesos de desescalada de tensió, ja sigui per la pèrdua de múscul als carrers de la mobilització ciutadana o pel canvi de tarannà a la Moncloa, deixa poc marge perquè Ciutadans s'estigui d'aprofitar qualsevol escletxa de confrontació i obrir-se pas en el panorama polític a l'ofensiva.



Per la seva banda, el presumpte agressor de la dona que despenjava llaços grocs a Ciutadella ha quedat en llibertat amb càrrecs aquest matí, amb una ordre d'allunyament de 500 metres de l'agredida. L'atacant segueix negant que existís un mòbil polític darrere la baralla, després que fos detingut per la Policia Nacional el mateix dia que se celebrava la manifestació per lesions amb l'agreujant d'odi.



La Junta de Seguretat es reuneix el 6 de setembre

Estat i Generalitat, fora de joc en la polèmica amb un protagonisme de Ciutadans poc disputat pel PP, segueixen debatent com abordar la situació. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, insisteix en parlar sobre "convivència" a la Junta de Seguretat de Catalunya, que finalment s'ha convocat per aquest 6 de setembre, com ja havia proposat. La Generalitat, però, creu que la Junta no és l'òrgan competent per treballar-hi, ja que defensen que les competències no són estatals. En canvi, Grande-Marlaska al·lega que, en última instància, l'abordatge de la polèmica sí recau en el govern central.



Tot i això, el president de la Generalitat, Quim Torra, segueix demanant responsabilitatas a l'executiu espanyol pel que fa als casos on hi ha agents de policia implicats. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va dir que estarien disposats a parlar-ne quan fos necessari, tot i considerar que l'espai adequat no és la Junta.



Per la seva banda, aquest dimecres l'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, va publicar un vídeo amb el qual feia una crida "a no escalar" el conflicte dels llaços grocs i a responde "amb serenitat" i "sense caure en provocacions" a aquells que "alimenten actituds radicals que dificulten el necessari diàleg entre les parts":