Clam dels ExMenas perquè els partits deixin d'utilitzar els menors no acompanyats com a arma electoral

L'Associació ExMenas ha denunciat que els partits polítics hagin trencat "l'acord que van firmar l'1 d'abril on es comprometien a no utilitzar els migrants com a eina per fer campanya electoral". En una roda de premsa convocada després de la polèmica concentració a Rubí, amb la participació de l'alcaldessa, contra un centre per a menors migrats, l'associació ha lamentat que "moltes vegades els polítics es comprometen a fer coses que després no compleixen i els que en sortim perjudicats som nosaltres, siguem menors o no".

🔴 Escarni públic a la directora de la DGAIA a Rubí. El que havia de ser una trobada amb alcaldessa @anammartinez i representació veïnal, es converteix en una escridassada pública. La raó, la propera obertura d’un centre per a joves migrants. @324cat pic.twitter.com/M9D83IUHkv — Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 14 de mayo de 2019

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) pretén instal·lar un centre per a menors estrangers no acompanyats (MENA) a l'antic Hotel Terranova, actualment desocupat. Dimarts, aprofitant la visita d'Ester Cabanes, la directora general d'Atenció a la Infància, un grup de veïns va concentrar-se per mostrar el rebuig al centre, amb un discurs de connotacions racistes que va comptar amb el suport de l'alcaldessa, la socialista Ana María Martínez.



Per als exmenes la posició de l'alcaldessa és "racista i insensible" i l'emmarquen en un discurs amb finalitats electorals, en plena campanya de cara a les municipals 26 de maig. L'alcaldessa de Rubí no és l'únic exemple que els joves han posat sobre la taula. També han esmentat el partit de futbol al que va assistir el candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, qui va fer-se la foto amb antics menors estrangers no acompanyats per presentar les propostes sobre migració del seu partit sense avisar-los que era un acte de campanya:

Així mateix, l'alcaldable del PP a Barcelona, Josep Bou, també ha estat àmpliament citat: "No només es dedica a apagar focs, sinó que també té idees de bomber", ha ironitzat Iman El Addid, un dels joves de l'associació. Bou ha proposat retornar els menors estrangers no acompanyats als països d'origen i fer-ne un recompte "com si fóssim criminals", deia El Addid. "Josep Bou s'ha preguntat per què venim i deixem el nostre país, la nostra família i la nostra gent? Si ho fem, és per buscar un futur digne, feina digna, ajudar la nostra família, igual que voleu fer els que sou d'aquí i els que teniu fills".

"Per què parlar de nosaltres i no amb nosaltres?"

A més, l'organització d'exmenes han denunciat que les administracions no els tingui en compte en els darrers conflictes que han sorgit, com els de Castelldefels o els recentment esdevinguts a Rubí. A l'alcaldessa d'aquest últim municipi, li atribueixen "un discurs d'odi, racista i que feria sensbilitats". Segons El Addid, Martínez "ha generat crispació i un ambient d'hostilitat entre la ciutadania i els menors, en comptes de facilitar la integració".



Els joves lamenten que els partits i les administracions no els consultin a l'hora de prendre decisions en aquest àmbit: "Ens dirigim a l'alcaldessa de Rubí i ens oferim a mediar en la situació, perquè només teixint ponts podrem viure entre iguals". "Per què parlar de nosaltres i no amb nosaltres? Ningú deixa la seva família i la seva llar sense cap motiu", deia Aouatif El Antit.



L'associació ha recordat que es tracta de persones a qui els afecta que els tractin com a criminals i ha ressaltat que el 82% dels menors a centres d'acollida no han comès cap delicte, tot i que insisteix que s'ha d'escoltar el 18% restant: "Sempre s'ha de buscar un per què".