Clam a Girona contra l'assassinat d'una dona de 27 anys a mans de la seva exprella

Consternació a Girona i arreu de Catalunya per l'assassinat masclista de la Carla, una jove de 27 anys veïna de la capital gironina, a mans de la seva exparella. Unes 300 persones han participat aquest divendres del minut de silenci convocat a la plaça del Vi. L'acte ha comptat amb tots els regidors del govern municipal, a més de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i la consellera de Feminismes, Tània Verge.

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha condemnat el crim i considera que el que està passant és "inadmissible" i cal "lluitar contra el patriarcat". Salellas també ha demanat als homes gironins fer una "reflexió" per tal que les dones "puguin ser lliures". "Tenim molta feina per fer els homes", ha remarcat.

"Cal lluitar contra el patriarcat"

"Avui malauradament és la Carla, però també ha estat la Ruth, l'Elisabet, l'Arantxa, la Sandra, la Kirsty, la Lídia i la Francy. Això no pot ser", ha lamentat Verge, mentre recordava que cal fer ús del telèfon contra la violència masclista 900 900 120.

L'acte ha acabat amb un llarg aplaudiment en record de la jove assassinada i amb moments d'emoció per part d'alguns dels assistents al minut de silenci. "Necessitem a tota la societat per acabar amb un patriarcat que no ens deixa tenir vides lliures", ha defensat en un tuit en el qual també ha traslladat tot el suport del Govern a la família i entorn de la noia.



L'assassí és la seva exparella

Els fets es van conèixer el dijous al vespre, quan els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta amb signes de violència en un pis de Girona, al número 11 del carrer Bilbao. L'autor de l'assassinat masclista hauria estat la seva exparella, de 29 anys, que ja ha estat detingut després d'entregar-se a la policia.

L'home va anar a la casa de la víctima, va lligar-la i posteriorment la va escanyar fins a matar-la. La relació entre els dos havia durat poc temps i va ser el mateix arrestat qui va confessar el crim.

Segons les últimes dades dels Mossos d'Esquadra, en els sis primers mesos de l'any s'han registrat 7.913 denúncies per violència masclista a Catalunya i s'han atès 8.094 víctimes en total. La policia ha detingut 3.525 agressors entre el gener i el juny