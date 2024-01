Clam a Torroella de Montgrí contra l'assassinat d'una veïna del poble a mans de la seva parella



La Fàtima va ser assassinada dissabte i els Mossos van detenir dimarts un home de 39 anys com a presumpte autor de la seva mort. Desenes de persones han participat al minut de silenci que s'ha fet a la plaça del municipi per dir no a la violència masclista