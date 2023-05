Col·lectius d'habitatge denuncien una campanya de l'extrema dreta per criminalitzar les ocupacions

Col·lectius pel dret a l'habitatge, centres socials ocupats i altres organitzacions de Barcelona han denunciat aquest divendres el que consideren una campanya difamatòria de l'extrema dreta per criminalitzar les ocupacions. Ho han fet en una roda de premsa a les portes del Centre Social Anarquista de Can Vies, on han recordat que el problema real de l'habitatge a Barcelona és l'especulació immobiliària i els fons voltors.

Les organitzacions també han criticat que les manifestacions convocades en les darreres setmanes per Desokupa -arran de la polèmica al voltant dels dos edificis ocupats de la Bonanova, La Ruïna i El Cubo- tenien com a objectiu "incitar l'odi" i "criminalitzar les ocupacions", creant un conflicte que no existeix. L'última concentració organitzada per l'empresa de desnonaments extrajudicials, que ve tenir lloc dijous, va reunir unes 700 persones dels milers que s'esperaven.

En un manifest conjunt, els col·lectius apunten que "si s'ha demonitzat l'ocupació és perquè constitueix un atac directe a la propietat privada i a la impunitat de qui manté habitatges buits enmig d'una crisi de l'habitatge". També assenyalen que la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals s'ha centrat en l'ocupació "desvinculant-la de l'especulació". Per això, consideren que determinats partits polítics, així com mitjans de comunicació, han generat una alarma social que en realitat no existeix.

Molts habitatges buits son propietat de fons voltors i bancs

Un altre factor que els col·lectius consideren que s'ha "obviat" és la quantitat d'habitatges buits que pertanyen a grans empreses, fons voltors i bancs. "No s'usen mai, mentre el preu del metre quadrat no para de créixer, dificultant encara més l'accés a una necessitat tan bàsica com és tenir un sostre", subratllen al manifest: "tenen moltes lleis a favor seu i tot el poder per a continuar ofegant les llogateres, apujant els preus i expulsant-les amb total facilitat", denuncien.

Segons l'informe Estructura i concentració de la propietat d'habitatges a Barcelona, elaborat per l'Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona (O-HB) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català del Sòl (Incasòl), el 36,1% dels pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors immobiliaris. A més, segons l'informe Qui denona a Barcelona?, de l'Observatori DESC, són els responsables de més de la meitat dels desnonaments de la capital catalana.



Centres socials i d'associacions de veïns

Finalment, les organitzacions també han defensat que molts locals d'associacions de veïns, ateneus i casals de joves, actualment regularitzats i en funcionament, "tenen una història estretament vinculada a l'ocupació". "Són espais oberts a tothom, que permeten desenvolupar projectes socials, polítics i culturals: des de menjadors populars i xarxes d'aliments, a gimnasos, tallers, cinemes, auditoris i teatres autogestionats", conclouen.

Els edificis ocupats del Kubo i la Ruïna són dos centres socials autogestionats per col·lectius anarquistes i associatius del barri. De fet, La Ruïna ofereix serveis de biblioteca, un estudi de gravació, gimnàs i és el punt de trobada de diverses associacions del barri, com ara el Sindicat d'Habitatge de Cassoles.