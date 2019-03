Colau acusa ERC i PSC d’ignorar les polítiques d’esquerres

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat a ERC i PSC que"deixin de pensar en la batalla partidista i comencin a pensar amb altura de mires, a fer polítiques d'esquerres, socials i comunes que són més necessàries que mai", en l'acte 'Guanyarem amb tu' aquest diumenge a les Cotxeres de Sants.



En un comunicat, BComú ha informat que en l'acte, on també han intervingut el candidat de CatComú a les generals i quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, i el candidat de CatComú a les eleccions europees i eurodiputat, Ernest Urtasun, Colau ha criticat la campanya d'ERC, el PSC, PDeCAT i Cs "per treure a la gent comuna de les institucions".



A més, ha retret a la número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, que mentre ha estat en el Govern "no hagi fet res per Barcelona, més que imposar retallades en dependència, llars d'infants i seguretat". "Amb quina cara Elsa Artadi ve a defensar polítiques municipalistes quan el seu partit no ha fet més que retallar a Barcelona?", ha criticat Colau, que ha preguntat a l'exconsellera de Presidència quin projecte té per a la ciutat.



També ha carregat contra el candidat a l'alcaldia i exprimer ministre francès, Manuel Valls, de qui ha assegurat que "no té arguments, té diners", a més d'exigir-li saber qui li està pagant, perquè segons ella seria molt saludable democràticament.



Colau ha assegurat no entendre l'ascens de l'extrema dreta i ha advertit que darrere "hi ha molts diners i gent privilegiada que no vol que experiències com la de Barcelona tirin endavant", encara que ha defensat que hi ha una ona d'esperança en tot en planeta amb qui han d'establir vincles.

Asens i Urtasun



Per part seva, Asens ha sostingut que l'Ajuntament actual està "al servei de la gent i no dels lobbies, com voldria Manuel Valls", i ha destacat que ha demostrat que podien guanyar i governar millor. Sobre les generals, Asens ha destacat que vol anar a Madrid "no a bloquejar la governabilitat, sinó al tripartit de l'Ibex 35, al tripartit de Colón", després del que ha explicat que demanaran que Catalunya sigui reconeguda com a nació i que els presos independentistes siguin alliberats.



"Volem solidaritat amb tots els pobles d'Espanya. Som l'opció útil per recuperar aquell republicanisme efectiu i no un republicanisme retòric", ha afegit Asens. En la seva intervenció, Urtasun ha defensat que a Europa "no hi ha futur sense que la política ambiental estigui al centre, sense un autèntic green new deal" i ha assegurat que no toleraran que el medi ambient sigui una moda.



"No es defensa celebrant una expo a Barcelona el 2030. El medi ambient es defensa amb polítiques concretes", ha afirmat Urtasun, en referència a la proposta del candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.