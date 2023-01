Colau critica les baralles entre ERC i PSOE per la cimera hispano-francesa: "Porten mesos pactant-ho tot"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat les baralles entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el PSOE per la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona el proper 19 de gener i que reunirà el president espanyol, Pedro Sánchez, amb el seu homòleg francés, Emmanuel Macron. "Són partits que porten mesos pactant-ho tot. Que ara hi hagi aquesta reunió i facin veure que es barallaran molt, em sembla marcià", ha dit en declaracions a TV3.

Al mateix temps, Colau s'ha mostrat a favor que es faci una reunió d'aquestes característiques a la capital catalana, com també li sembla bé que es convoquin manifestacions en contra, en referència a la mobilització anunciada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República amb el suport dels partits independentistes.

En aquest sentit, Laura Borràs ha valorat "molt positivament" la unitat de l'independentisme i ha donat la benvinguda a la "possibilitat de reunificar el moviment". No obstant, la presidenta de Junts veu "enverinada" la invitació al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a fer d'amfitrió de la cimera: "És una provocació per intentar demostrar al món que el procés s'ha acabat", ha dit en una entrevista a RTVE.



Polèmiques "innecessàries"

Durant l'entrevista, Colau també ha retret a socialistes i republicacions que la seva principal preocupació hauria de ser tirar endavant els pressupostos. L'alcaldessa ha dit que cada partit pot fer "el que vulgui", però els ha instat a fer un esforç per pactar i dialogar. Per això, veu innecessari establir ara una polèmica -en referència a les baralles per la cimera- que ha assegurat que la ciutadania no entendrà.

D'altra banda, Colau ha insistit que als comptes no hi haurà res del projecte del Hard Rock o de l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Té més a veure amb marcar perfil polític per part del PSC que altra cosa", ha dit. En aquest sentit, ha considerat contradictori que Salvador Illa es passés temps reclamant l'aprovació dels pressupostos i ara sigui ell qui els està "endarrerint".



D'altra banda, però també en clau estatal, ha acusat el PSOE de "flaquejar" a l'hora de regular el sector immobiliari i ha assegurat que la regulació del lloguer és "condició" del sector de Podem per tirar endavant la llei estatal d'habitatge. Colau ha defensat que el que es busca no es acabar amb el negoci immobiliari sinó "posar límits a l'avarícia".



Sobre el dinar amb Trias

En declaracions a TV3, l'alcaldessa també ha reconegut que Xavier Trias és el seu "rival principal" en les propers eleccions municipals, tot i que per darrere de l'abstencionisme. Sobre el dinar amb l'alcaldable de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que va ser cordial i ha expressat certa sorpresa en constatar que comparteixen un mateix anàlisi sobre la relació de la societat amb la política. Ha reiterat que Trias és qui millor representa el model "oposat" al seu.

Sobre la mala valoració del govern municipal en el darrer baròmetre municipal, que recull que el 50,4% dels barcelonins considera que la gestió de l'Ajuntament és dolenta o molt dolenta, ha dit que el context general fa que qui governi s'ho emporti "tot" i que li retreuen temes que no tenen a veure amb la gestió municipal.

Pel que fa a les obres que estan en marxa a la ciutat, Colau ha reconegut que "hi ha un període d'incomoditat" en què estan coincidint moltes obres, però creu que no se li pot criticar perquè és degut al retard provocat per la pandèmia i perquè és per transformar Barcelona.