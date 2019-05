Colau demana a la gent "progressista" que "concentri" el vot en Barcelona en Comú

En la contesta electoral més ajustada que es recorda a Barcelona, Ada Colau ha fet una crida al vot útil, apel·lant la "gent progressista" de la ciutat perquè "concentri el vot" en Barcelona en Comú, per repetir com a primera força, un element decisiu per retenir l'alcaldia de la capital catalana. La plaça Catalunya ha estat l'escenari de l'acte més multitudinari de la campanya -s'hi han reunit unes 3.000 persones-, en què l'alcaldessa, visiblement emocionada, ha tret pit de l'obra de govern i ha demanat suport per continuar-hi quatre anys més per "seguir demostrant que sí, que hi havia alternativa i que només feia falta valentia" per aplicar polítiques diferents. "Necessitem que aneu a votar massivament", ha insistit Colau. Significativament, en aquesta ocasió no ha mencionat cap vegada Ernest Maragall, el seu gran rival a les urnes.



En la plaça més emblemàtica de la ciutat i símbol, entre moltes altres, de les mobilitzacions dels indignats de fa vuit anys, Barcelona en Comú s'ha envoltat d'artistes -Andrea Motis o Maria Arnal- personalitats diverses -com l'actriu Vicky Peña o la periodista Cristina Fallaràs- o dirigents sindicals -com Tito Álvarez, líder d'Elite Taxi-, en un acte que ha combinat moments festius, bàsicament a través de les actuacions musicals, amb la reivindicació del que s'ha fet "malgrat les dificultats". Conscient que totes les enquestes la situen un pèl per sota d'ERC i a l'espera del que succeeixi en el cara a cara que l'enfrontarà aquest divendres a Ernest Maragall, alcaldable republicà, Colau ha mantingut la tònica d'una campanya on ha recuperat el seu llenguatge més activista, fent bandera de plantar cara als poderosos i posant-se a les mans de la "força de la gent", que és "l'única que tenim".

Durant la seva intervenció, Colau ha estat especialment explícita en les crítiques al PSC, PP i l'antiga CiU, partits "responsables d'un model fracassat que durant 40 anys ha especulat amb l'habitatge i l'ha convertit en mercaderia", però que ara "tenen la barra de dir-nos que en un mandat no hem arreglat el desastre que ells van provocar". Curiosament, mentre parlava l'alcaldessa hi ha hagut una protesta ciutadana vinculada al dret a l'habitatge, protagonitzada per persones que estan a l'espera d'un habitatge de la taula emergència. Colau ho ha aprofitat per denunciar que la Generalitat no hi ha aportat els "mil" pisos que li pertoquen.



Bona part de la seva intervenció, però, l'ha dedicat a citar el que considera alguns dels èxits del seu mandat, coma ara la reducció del deute, la regulació del turisme, el tancament de pisos turístics il·legals, la creació de l'elèctrica pública Barcelona Energia -"ens hem enfrontat a l'oligopoli elèctric, hem demostrat que es podia desconnectar d'Endesa"-, la rebaixa del preu de l'aigua i posar a l'agenda a la gestió pública d'aquest servei bàsic, la imposició de multes "milionàries a fons voltors i entitats financeres que practicaven l'especulació immobiliària", la creació d'un dentista municipal o la lluita contra el frau fiscal de les grans empreses.



"Si hem pogut fer tot això, us imagineu què podríem fer amb quatre anys més?", ha preguntat Colau davant d'un públic, avui sí, entregat, que constantment li ha dedicat crits d'"alcaldessa, alcaldessa!". En aquest sentit, s'ha compromès a anar més enllà en habitatge, per tal d'aconseguir la competència per limitar el preu dels lloguers o augmentar del 30 al 50% el percentatge de pisos assequibles que s'hauran de cedir a cada nova promoció privada, o a millorar la mobilitat, fent que un de cada tres carrers de l'Eixample es converteixi en una "via verda passejable i sense cotxes". La candidata de Barcelona en Comú ha afirmat que per a ella és un "honor" ser la cara visible d'un «projecte col·lectiu» i ha subratllat que es "deixarà la pell" per seguir governant per fer polítiques "valentes"; un fet que és possible perquè "no tenim deutes amb cap entitat financera ni devem favors a cap poder de la ciutat".

Tito Álvarez: "El 95% dels taxistes votaran Barcelona en Comú"



L'encarregat d'encetar els parlaments polítics ha estat el número dos de la candidatura, Joan Subirats, un dels ideòlegs del projecte polítics dels Comuns. Segons ell, en la gestació del projecte tenien com a elements centrals qüestions com la voluntat de "recuperar la ciutat per a la gent", "demostrar que es podia governar una ciutat sense corrupció" o "augmentar la participació", que segueixen sent vàlids avui. "Encara ara defensem una ciutat excel·lent i una ciutat que lluiti i treballi per l'equitat, per acabar amb la desigualtat", ha afegit. També ha estat molt aplaudida la intervenció del líder d'Elite Taxi, Alberto Tito Álvarez, que ha assegurat que gent com Colau li va fer "tornar a creure en la política", per afegir que el "95% dels taxistes de la ciutat, votaran Barcelona en Comú". El míting ha culminat amb un to festiu amb un escenari ple mentre sonava la rumba, dedicada a Colau, que s'ha convertit en la cançó de campanya de la formació.