Colau descarta ser candidata a les europees i assegura que es queda a l'Ajuntament

Ada Colau ha assegurat que es queda treballant per Barcelona i ha descartat anar de candidata a les eleccions europees del juny. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'exalcaldessa s'ha mostrat disposada a seguir treballant per la ciutat "en el càrrec que sigui". "És un sí a Barcelona, em quedo per la ciutat i per un projecte de transformació", ha dit.

De fet, Colau ja va renunciar el càrrec de ministra, tot i que ha reconegut que s'ho va plantejar. Preguntada per si repetirà de candidata a les municipals, ha dit que encara falta molt de temps, però no ho descarta. La líder de Barcelona en Comú lamenta "els gestos de complicitat" de Collboni amb Trias i ha dit que això vol dir "mirar a la dreta i una visió de ciutat més conservadora".

Sense contacte amb Pablo Iglesias

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha lamentat "la deriva" de Junts cap a posicions de Vox. La líder dels Comuns ha qualificat de "realment greu" que s'associï immigració amb delinqüència. "Això és el que fa Vox", ha subratllat. Colau defensa que Catalunya "no ha estat mai això" i ha demanat "tolerància 0" amb aquest tipus de discursos.

Preguntada sobre la seva relació amb Pablo Iglesias, Colau ha reconegut que no en té cap. "És trist, però forma part de la vida", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que les discrepàncies en política són "normals i saludables" sempre que es facin, diu, "amb respecte".