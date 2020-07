Colau i alcaldes metropolitans demanen a la Generalitat que reconsideri el tancament de les targetes moneder

Ada Colau i altres alcaldes metropolitans han demanat per carta a la Generalitat que reconsideri el tancament de les targetes moneder vinculades a les beques menjador el proper 31 de juliol. Segons expliquen en una carta adreçada als consellers Josep Bargalló i Chakir El Homrani, s'han assabentat de la mesura a través d'una instrucció de la Generalitat als consells comarcals i al Consorci d'Educació de Barcelona, fet que han lamentat. Davant de les queixes, el conseller d'Educació ha assegurat que el Govern preveu tenir a l'agost una eina alternativa a les targetes moneder per garantir l'alimentació d'infants vulnerables.

En la missiva, els alcaldes apunten que és un "greu incompliment d'un compromís amb els drets fonamentals dels infants més vulnerables". En concret, recorden que el Parlament va aprovar per unanimitat una moció que comprometia a "donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables, durant els mesos no lectius de l'estiu del 2020 [...] per garantir que l'alumnat en risc d'exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de les targetes moneder o altres fórmules".

A més de l'alcadessa de Barcelona, signen la carta els alcaldes i alcaldesses de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei i Montcada i Reixac.



Bargalló diu que les beques menjador són pel curs escolar

El conseller ha recordat durant la presentació de la nova unitat Barnahus d'atenció integrada a menors víctimes d'abusos sexuals que les beques menjador són per al curs escolar i ha descartat seguir aplicant ara aquesta eina. A més, ha especificat no es donen a tots els menors de famílies vulnerables, ja que n'hi ha que accedeixen a altres tipus d'ajuts. Per això, i en tant que a l'estiu no hi ha escola, el conseller considera que seguir aplicant aquesta eina faria que els membres de l'administració catalana fossin "injustos".



Per la seva parta, els edils asseguren que els ajuntaments han reforçat i seguiran reforçant les seves línies d'ajuts a través dels serveis socials municipals. "Des dels municipis tenim clar que la pobresa infantil i el dret a l'alimentació han de passar per davant de qualsevol altra prioritat".

Abans de la pandèmia, afirmen, la taxa de pobresa infantil a Catalunya ja era del 31% i s'estima que a finals d'any s'enfili fins al 34,6% d'acord amb un informe de Save the Children.