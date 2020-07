Colau i els alcaldes metropolitans avalen tancar l'oci nocturn però demanen un reforç de Mossos i ajuts econòmics

L’alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, juntament amb diversos alcaldes de l'àrea metropolitana, han celebrat que el Govern català revisi els detalls de la resolució del 14 de juliol. Els alcaldes s’han reunit telemàticament aquest dissabte amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d’Interior, Miquel Buch; i la consellera de Salut, Alba Vergés. Tot i avalar el tancament de l'oci nocturn, els ajuntaments demanen que la Generalitat defineixi el règim sancionador i sol·liciten més Mossos d'Esquadra als municipis. Segons Colau, Buch s'ha compromès a dur a terme aquesta sol·licitud.

Després d’aquesta reunió, Colau ha comparegut telemàticament i ha explicat que la Generalitat ha reconegut que ni l’atenció primària ni el sistema de rastreig -el qual ha de servir per localitzar els nous positius- estan "plenament operatius". Així mateix, els tres alcaldes han demanat a la Generalitat que esclareixi què vol dir "mobilitat responsable", ja que esperen que molts catalans es desplacin a les segones residències en època de vacances. En aquest sentit, han exigit al Govern que faci una compareixença on els màxims responsables polítics expliquin de forma clara quins són els detalls de la resolució del 13 de juliol.

En aquest sentit, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, ha confirmat que el PROCICAT revisarà els detalls de la regulació del 13 de juliol, decisió que tots els alcaldes han celebrat. En aquest sentit, tant l'alcaldessa de Barcelona, com la de l'Hospitalel de Llobregat, Núria Marín, i fins i tot l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, han posat en valor que la Generalitat hagi tingut en compte les demandes dels seus municipis.

Colau i Marín han definit el nomenament del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, com quelcom "necessari", però les dues han reforçat que arriba una mica tard". Per la seva part, Albiol ha insitit que els alcaldes coincideixen amb la necessitat de limitar els horaris de l'oci, però ha remarcat quel sector de l'oci nocturn no és el responsable dels rebrots. "Per les seves característiques no és una activitat que creiem que es pugui dur a terme. La Generalitat té l’obligació de reunir-se amb el sector de l’oci nocturn i compensar el patiment", ha apuntat. D'altra banda, ha demanat no multar als joves que facin 'botellón', sino ampliar el nombre d'agents cívics "perquè els facin reflexionar".



En la seva intervenció, Colau ha assegurat que tots els alcaldes mantenen la lleialtat institucional a la Generalitat, sobretot en època d'emergència sanitària, però reclamen al Govern que es compti amb el coneixement de primera mà dels ajuntaments". També ha remarcat que la Generalitat hauria de donar ajudes econòmiques als sectors més afectats -cultura i esports-, a més de l'oci nocturn.



1.243 nous positius i 3 morts per coronavirus a Catalunya

S'han detectat un total de 1.243 nous positius i les funderàries han notificat tres morts més a Catalunya, segons ha informat aquest dissabte el Departament de Salut. Des que va començar la pandèmia, el Principat ha notifictat 89.727 casos positius i 12.677 defuncions. Les xifres són menors a les reportades el dia anterior, on es van registrar 13 noves morts per coronavirus i 1.343 nous contagiats, 100 casos més que ahir.