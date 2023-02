Colau reclama a Aragonès més recursos per millorar la climatització del centres educatius de Barcelona

El final del curs escolar passat i l'inici de present van ser especialment durs per la comunitat educativa, que van haver de suportar temperatures de fins a 35 graus a les aules. Desenes de pares i mares, alumnes i professors van denunciar la situació a través de les xarxes socials. De fet, el Departament d'Educació va enviar ventiladors a les escoles i instituts on la calor era extrema.

Davant la situació d'emergència climàtica actual, amb fortes onades de calor a l'estiu i episodis de fred intens a l'hivern, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat més recursos a la Generalitat per millorar la climatització dels centres educatius de la ciutat i adaptar-los al canvi climàtic. I ho ha fet a través d'una carta enviada al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i firmada per l'alcaldessa Ada Colau, que assegura haver "constatat una preocupació creixent entre el professorat per la climatització de les aules".

"El final del curs passat i l'inici d'aquest van ser especialment durs per al desenvolupament de l'activitat educativa degut a la xafogor que va fer a les aules i tot fa preveure que els propers cursos pot ser pitjor si no hi posem remei", resa la carta. En aquest sentit, assenyala que l'Ajuntament ja ha actuat davant d'aquesta situació, invertint 300 milions en el manteniment dels centres a través del Consorci d'Educació de Barcelona, "més enllà del que ens tocaria", remarca.

"En els darrers anys -assegura Colau a la carta- hem posat en marxa un pla de transició energètica i confort tèrmic dels centres educatius, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i la temperatura interior i exterior". Una "adaptació" que "va molt més enllà de la tasca de manteniment i suposa un repte majúscul".

Fons europeus Next Generation

Per tot plegat, Colau reclama que la Generalitat "prioritzi l'adaptació i climatització de les escoles cofinançant les actuacions per garantir que les classes es realitzin en les condicions de confort que requereix la tasca educativa". "El Govern compta amb molts més recursos que un ajuntament i, a més, té la possibilitat d'accedir a fons europeus Next Generation, que es poden destinar a adequar-les escoles davant el canvi climàtic", acaba.