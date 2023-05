Colau reclama una mobilització massiva dels votants progressistes per evitar un "govern del retrocés" de Trias i Collboni

Conscient que amb una victòria ajustada potser no en tindrà prou per encadenar un tercer mandat com a alcaldessa, Ada Colau ha aprofitat l'acte de tancament de campanya per reclamar una mobilització massiva dels "votants progressistes" dels barris populars per evitar un "govern del retrocés" a Barcelona, liderat per Xavier Trias i Jaume Collboni.



Acompanyada de la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, i els dirigents d'En Comú Podem Jéssica Albiach i Jaume Asens, Colau s'ha adreçat explícitament als votants "socialistes" perquè la votin diumenge, ja que Barcelona en Comú ha estat l'única candidatura que durant la campanya ha defensat un "govern progressista".

BComú ha celebrat el seu darrer míting de cara a les eleccions municipals de diumenge al Parc de Sant Martí, que s'ha omplert amb un miler llarg de persones. L'escenari escollit no és casual, ja que una part important del resultat dels comicis a la capital catalana el determinarà el que succeeixi als districtes populars, de menor renda a la ciutat, de tradicional hegemonia del PSC, però on des del 2015 els Comuns hi han tingut un paper preponderant i ERC també va aconseguir-hi una posició destacada fa quatre anys.

Bàsicament, parlem d'Horta Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. De fet, el PSC ha optat per Horta – Guinardó per culminar la campanya, amb un massiu acte al pavelló de la Vall d'Hebron amb Collboni acompanyat de Pedro Sánchez i Salvador Illa.

Amb uns trackings finals molt ajustats que indiquen una situació de gairebé empat tècnic entre BComú, el PSC de Collboni i el Junts de Xavier Trias, els darrers dies els Comuns han pitjat l'accelerador per captar aquells votants que es consideren progressistes i que poden estar temptats de votar Collboni diumenge.

L'argument, que han repetit Colau, Díaz i Albiach, és que en cap cas s'ha compromès a no tancar un govern sociovergent amb un Xavier Trias, amb qui "comparteix" un model de ciutat, basat en "no posar límits al turisme", ampliar l'aeroport del Prat o aturar l'avenç de la pacificació dels carrers a través del model superilla.

Liderar el govern per "seguir avançant"

Enmig d'un clima de cert optimisme -la sensació entre els Comuns és que la campanya els ha anat bé i que tenen una tendència a l'alça- i amb constants crits d'"alcaldessa", Colau ha manifestat que durant la campanya "ha quedat clar que som l'única candidatura que té un model de ciutat, i és de present i de futur, perquè afronta l'emergència climàtica i la desigualtat i posa al centre el feminisme i la política de les cures", mentre que la resta "no tenen model alternatiu, més enllà d'aturar-lo [el de BComú]".

A més a més, l'alcaldessa ha insistit que són els únics que han defensat explícitament que faran un "govern progressista", mentre que "l'altre únic pacte possible, és el pacte del retrocés que s'ha estat cuinant durant la campanya, el pacte Trias -Collboni , que suposaria retrocedir en la transformació verda, en la lluita contra la desigualtat o en fer front a l'especulació urbanística".



Per evitar-ho, ha reclamat una "mobilització massiva" de "tota la gent comuna", perquè "puguem seguir avançant en polítiques progressistes". Tot i les crítiques a Collboni, ha mostrat la seva intenció de governar amb un PSC que situa en el bàndol progressista si BComú és qui lidera el govern municipal, com ja ha passat els darrers dos mandats.

Díaz demana el vot als "socialistes de cor"

Yolanda Díaz, al seu torn, ha demanat "a les persones socialistes de cor i als sindicats de classe" que "concentreu el vot en l'única candidata que ha dit que vol un govern progressista i que no governà amb la dreta". La també líder de Sumar ha mostrat novament la seva proximitat amb Colau, amb qui considera que comparteix el fet que "hem demostrat que hem anat a les institucions a millorar la vida de la gent" i ha reivindicat les seves polítiques com a ministra de Treball, com ara la reforma laboral.

Tot i que no ha assistit a cap acte de campanya, durant el míting també s'ha comptat amb un missatge de la secretària general de Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha demanat el vot per a Colau. Prèviament, la coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha proclamat que "Barcelona és la capital de l'esperança d'un país que vol avançar en drets i sense por". També ha ha reclamat "guanyar amb contundència" per poder liderar un govern davant el possible pacte entre Junts i un PSC que "estan demostrant que tenen el mateix model de país i el mateix model de ciutat".

Com Asens, i posteriorment Colau i Díaz, ha demanat aprofitar les darreres hores fins a l'obertura de les urnes per convèncer els indecisos. I és que aquest diumenge, molt probablement, a Barcelona el resultat final es decidirà de ben pocs vots.