Colau replica al TSJC que l'Ajuntament seguirà fent servir "totes les eines al seu abast per evitar els desnonaments"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha remès una carta a la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, afirmant que l'Ajuntament seguirà fent servir "totes les eines al seu abast per evitar els desnonaments". Responia així a l'advertència que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia fet arribar al consistori, alertant que no podia impedir l'execució de les decisions judicials.



Colau ha defensat l'actuació del Servei d'Intervenció i Mediació davant Situacions de Pèrdua d'Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO), que acompanya famílies en situació de vulnerabilitat en procés de pèrdua del seu habitatge i al qual es referia explícitament la carta del TSJC.



"Com a alcaldessa continuaré defensant la necessitat i l'encomiable tasca que fan els equips municipals de prevenció i acompanyament de les famílies en risc de perdre el seu habitatge", ha remarcat Colau en la seva carta.

La carta del TSJC afirmava que s'havia "d'instar a l'Ajuntament a l'estricte compliment" del protocol que coordina les diferents parts en un cas de desnonament i especificava que l'administració havia de "donar instruccions precises als serveis municipals i en especial al SIPHO d'abstenir-se d'actuacions que impedeixen l'execució de les resolucions judicials".



El SIPHO es va posar en marxa a finals de 2015 i té com a principal objectiu evitar desnonaments a través de la mediació amb la propietat, així com garantir l'acompanyament de les famílies durant tot el procés. Colau ha posat de relleu que durant la seva trajectòria, el servei ha acompanyat 10.128 famílies.



Colau ha denunciat a la carta que en els últims mesos s'estan portant a terme dues "males praxis que vulneren els compromisos internacionals en matèria de drets humans": els desnonaments amb data oberta, que van augmentar de vuit durant el 2017 a 55 el 2018, i "l'excessiu desplegament" dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra en cas de desnonament.