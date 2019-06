Colau treballarà per superar els "vetos creuats" entre ERC i el PSC però no aclareix si acceptarà els vots de Valls

L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, ha comparegut davant dels mitjans en una etapa de negociacions intensa, després de saber que la candidata de Barcelona en Comú (BComú) es presentarà com a candidata. Colau ha tornat a insistir en la seva aposta d'un pacte amb ERC i el PSC i ha afirmat que treballarà per superar els "vetos creuats" que s'han imposat les dues formacions per tal d'aconseguir un acord de govern d'esquerres, estable i transversal a l'Ajuntament.



"Ni jo ni BComú serem trofeu de ningú", ha advertit. Sobre si acceptaria el suport del líder de Barcelona Canvi - Ciutadans, Manuel Valls, ha assegurat que no està pactant ni fent "operacions estranyes" amb el candidat, però sense aclarir si estaria disposatada a acceptar o no els seus vots.

"Nosaltres parlarem només amb ERC i el PSC per fer govern d'esquerres, tant abans com després de la investidura”. Sobre això, Colau ha manifestat que no es resigna que "el senyor Collboni o el senyor Maragall no puguin arribar a un acord”. I ha afegit: “El senyor Valls té el seu posicionament, no compartim model de ciutat no polítiques, per això no negociem res amb ell”.



Maragall vol recuperar el diàleg

Ernest Maragall per la seva banda ha reiterat que vol recuperar el diàleg amb BComú i ha mostrat la seva disposició a segellar amb Colau "un pacte d'igual a igual" per governar Barcelona, encara que ha deixat clar que no es planteja compartir l'alcaldia.



En una entrevista concedida al diari Ara , el candidat d'ERC ha advertit a Colau que els regidors de la llista de Manuel Valls i de Cs "seran decisius per la investidura" i ho seran "cada setmana", Els que puguin votar a favor de l'actual alcaldessa en funcions seran una "hipoteca permanent", ha assenyalat.



De les paraules de Colau, Maragall dedueix que no ha tancat la porta al suport de Valls a la seva investidura.

"No li importa cap altra qüestió que ser alcaldessa. No li importa arribar per la via de la dependència de (Jaume) Collboni i de (Manuel) Valls" durant 4 anys, ha comentat Maragall.



"Vol ser alcaldessa demanant el suport de Cs, de Valls i de Collboni, dels partits que es van manifestar junts en la plaça Colón i que mantenen presos a Joaquim Forn, a Oriol Junqueras, a Carme Forcadell i en l'exili a Carles Puigdemont", ha comentat.

Al seu entendre, Colau "ha abandonat tota equidistància" i el seu llenguatge "és cada vegada més semblant al de Collboni", i ha afegit que "l'única manera de no acceptar els vots de Valls és no presentar la candidatura".



Maragall veu en les declaracions fetes per Colau i membres de la seva candidatura en les últimes hores una "operació de blanquejament del senyor Valls que cada dia es fa més explícita".



Què demana el PSC?

I el candidat del PSC, Jaume Collboni, també s'ha pronunciat sobre els possibles pactes assenyalant que "no tindria sentit" investir Ada Colau si abans no arriben a un acord de govern amb ells.



Collboni ha assegurat que entre les seves prioritats figura el propòsit de garantir una Alcaldia progressista, un "bon govern" i que Barcelona no estigui subordinada al procés sobiranista. El dirigent socialista ha apuntat però que "no seria responsable" que Colau es presentés a la investidura sense tenir pactats els suports per garantir l'esmentat govern de progrés.

A la pregunta sobre què pensa fer si arriba el dia de la investidura i no hi ha un acord entre comuns i socialistes, s'ha limitat a respondre: "Estem convençuts que ho podem fer".



El dirigent socialista ha criticat la política basada en vetos però ha rebutjat la possibilitat de converses amb ERC o de donar suport a el tripartit que proposa Colau, i ho ha justificat dient que el mandat que li van donar els seus 138.000 votants implicava evitar que Barcelona estigués subordinada a l'independentisme.