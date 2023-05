Colau vol crear un parc solar per proveir d'energia verda 180.000 llars i rebaixar-ne un 30% la factura

L'emergència climàtica és un dels grans reptes globals dels propers anys i, òbviament, també de Barcelona. Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa de la ciutat i candidata de BComú, Ada Colau, ha fet aquest diumenge un dels grans anuncis de campanya per a les municipals: la creació d'un parc solar. La infraestructura, que seria de titularitat pública, permetria "que es tripliqui l'energi solar" i permetria "reduir fins a un 30% la factura [elèctrica] de 180.000 llars". Entre d'altres, el Parc Solar es faria aprofitant les teulades de la ciutat.

Quan falta tot just una setmana per a les eleccions, Colau ha enviat un missatge ben clar davant les enquestes que preveuen uns resultats molt ajustats: "no ens confiem, cada vot és essencial. Si el 28-M som la primera força, som l'única garantia d'evitar un pacte entre PSC i Junts que faci marxa enrere a les polítiques transformadores". Ha insistit, per tant, en la possible aliança sociovergent, que no descarten cap dels alcaldables dels dos partits, Jaume Collboni i Xavier Trias.

A ritme de la cançó Això sí que és culpa de Colau —la resposta de Barcelona en Comú a la campanya de difamació que ha rebut l'alcaldessa—, el ministre de Consum, Alberto Garzón; la secretària d'Organització de Podemos, Lilith Verstrynge, i Colau han pujat a l'escenari de la plaça de la Marina de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc, en un acte que encara la recta final de la campanya.

Colau ha reivindicat la importància del barri de la Marina perquè ella arribés al consistori l'any 2015, i ha assegurat que un dels primers projectes en el seu tercer mandat serà millorar la xarxa de transport públic perquè els veïns "puguin arribar al centre de Barcelona en només 10 minuts". També ha afirmat que "la Marina és un dels barris que rep més inversió, on s'està fent més lloguer públic que mai", i ha afegit que les seves polítiques contrasten amb els plans de Trias, "que volia fer un barri de luxe i una pista d'esquí artificial".

L'emergència de pal·liar la crisi ecosocial

L'emergència climàtica ha estat un dels temes centrals durant l'acte, i Colau ha lamentat que "el PSC s'hagi sumat a ampliar l'aeroport, que portarà més contaminació i 20 miliones de turistes que ja no ens hi caben". "No necessitem més negacionisme climàtic", ha sentenciat, i ha recordat el projecte del seu govern de les Superilles, la creació de Punts d'Assessorament Energètic (PAES) als barris i Barcelona Energia, "la primera comercialitzadora pública que ha permès que l'enllumenat de la ciutat es desconnecti de l'oligopoli d'Endesa".

Per la seva part, Garzón ha apuntat que "la crisi climàtica no afecta tothom de la mateixa manera, però que s'ha d'abordar perquè és d'emergència i amenaça la vida". També ha reivindicat la necessitat de "polítiques valentes" com les de Colau per "desplegar projectes de vida autònoms sense dependència de tercers".

Garzón s'ha reafirmat en la idea que "la crisi ecosocial és culpa del capitalisme, i que la seva proposta no pretén "que canviï el clima, sinó canviar el sistema per salvar la vida". Qui també ha posat èmfasi en aquesta noció ha estat Verstrynge, que ha apuntat que "sense la resistència de Colau, Barcelona hagués estat un lloc pitjor". Ha comparat la capital catalana amb Madrid, i ha dit indicat que aquesta és una Barcelona més soberana, on manen els barcelonins i no els diners".

En última instància, la cap de llista de BComú ha assegurat que "tot això no són només promeses" i ha destacat la importància "d'un govern de coalició progressista" que posi "les necessitats socials al centre" i que s'enfronti a "l'amenaça d'una extrema dreta i d'una dreta cada vegada més organitzada".