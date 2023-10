Collboni aposta per ampliar l'AMB al Vallès, el Maresme i el Garraf abans del 2030

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posat aquest dimarts sobre la taula la necessitat de crear una gran "metròpoli federal" que, a banda dels municipis de Barcelona i l'àrea metropolitana, també inclogui els de la segona corona: els dos Vallesos, el Maresme i el Garraf. I tot plegat abans del 2023. No ha fet menció d'altres grans ciutats del Baix Llobregat Nord, com ara Martorell, que no formen part de l'AMB a dia d'avui.

Així ho ha defensat en una conferència a Foment del Treball, on el socialista ha fixat com a "horitzó" la creació d'una "metròpoli federal" que passi d'aplegar els 3,3 milions de ciutadans que ara com ara té l'AMB als 5,3 milions de tota la regió metropolitana.

L'alcalde es posa per objectiu crear una "metròpoli federal" que aplegui a 5,3 milions de ciutadans

En aquest sentit, Collboni ha apostat per repensar l'AMB "com un pacte federal" en què hi ha d'haver "cessions de competències i sobirania" per part dels ajuntaments cap a l'ens metropolità, per tal que aquest pugui articular polítiques de més gran abast. Alhora, ha demanat a la Generalitat el retorn d'algunes competències "que pertanyen als municipis".

Entre els exemples, Collboni ha citat l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ronda de Dalt, que afecta diversos municipis contigus a Barcelona, així com iniciatives de transport compartit, com el motosharing, que en alguns casos no permeten que l'usuari canviï de municipis que són fronterers mentre l'utilitza.

El socialista ha insistit en el replantejament de l'ens metropolità amb l'objectiu que aquest apliqui unes polítiques compartides que permetin fer front a "reptes" que són també compartits entre els municipis, com ara bé la mobilitat o la transició energètica.

'L'Alcalde a prop teu'

En la seva intervenció, Collboni també ha mencionat que precisament aquest dimarts posa en marxa la iniciativa L'alcalde a prop teu. Un programa pel qual Collboni traslladarà la seva activitat institucional uns dies de cada mes a cada districte de Barcelona, començant per Sant Martí, des d'on mantindrà els despatxos habituals, presidirà la reunió setmanal de la Comissió de Govern i es reunirà amb entitats, associacions i empreses de la zona.