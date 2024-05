Collboni defensa ara limitar el nombre de creueristes que arriben a Barcelona

El Port de Barcelona va rebre l'any passat 3,6 milions de creueristes. Una xifra rècord que suposa un 13,7% més que els que van atracar a la ciutat el 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19. Entitats ambientals i veïnals ja fa temps que alerten de la sobrecàrrega turística que pateix la capital catalans degut a l'elevat nombre de turistes en creuer que inunden durant tot l'any els carrers de la ciutat.

El govern municipal encapçalat per Ada Colau va intentar la regulació del sector sense gaire èxit. Ara, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha obert la porta aquest divendres a eliminar alguna de les terminals de creuers del port de la ciutat per tal de reduir el número de creueristes que arriben a la ciutat. El socialista defensa que el creixement actual és "insostenible" i posa el focus en els creueristes que fan escala, que no passen ni 24 hores a la ciutat, omplen el centre i gairebé no hi fan despesa. L'any passat en van ser 1,6 milions.

Collboni ho ha dit durant la presentació del reforç d'efectius municipals de cara a l'estiu amb motiu de la Copa Amèrica de Vela. De fet, ha lligat les dues qüestions, ja que es vol abordar l'ús intensiu de l'espai públic, sobretot a l'estiu i al centre de la ciutat i la seva façana litoral. L'alcalde ha defensat la importància de la indústria turística per a la ciutat, però també ha defensat que cal "limitar-ne els efectes negatius de massificació".

En concret, Collboni ha dit que cal actualitzar el conveni signat el 2018 amb el Port de Barcelona perquè no n'hi ha prou amb allunyar les terminals de la ciutat sinó que cal "limitar l'arribada de creuers".



En el mateix sentit va la proposta de l'equip de govern municipal de regular i restringir els apartaments turístics a les comunitats de veïns del centre de la ciutat, que s'està negociant amb els grups municipals. Cal recordar, però, que el PSC va votar al Parlament en contra del decret del Govern d'ERC per regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Una mesura que evitaria l'ús fraudulent de la llei estatal pel dret a l'habitatge.

El 2024 s'espera un nou increment dels creueristes

Actualment, al Port de Barcelona hi ha cinc terminals en funcionament, una en construcció i una setena adjudicada, i aquest 2024 s'espera un nou increment dels creueristes, que en els últims anys han augmentat un 8% anual de mitjana. Barcelona és el primer port europeu i el quart del món en nombre de creueristes.

"Estem arribant al límit, és evident que la ciutat no pot assumir increments anuals del 8%", ha admès Collboni, que ha posat l'exemple de ports com els de Venècia o Amsterdam que ja limiten el número de vaixells turístics que hi atraquen. "El turisme dona feina a molta gent, però volem que tingui qualitat i no tanta quantitat", ha afegit. "No podem mirar a una altra banda", ha reconegut, davant les queixes veïnals i de certs sectors socials per la massificació turística.

Així, Collboni aposta per diversificar el turisme i fins i tot la indústria lligada al Port, que vol que promogui l'anomenada economia blava. En aquest sentit, ha dit que parlarà amb Generalitat i Govern espanyol, indústria turística, sectors socials i veïnals i l'Autoritat Portuària per diversificar l'economia i "limitar i reduir el número de creueristes", sobretot els que només fan escala d'unes hores, . Defensa que el de Barcelona ha d'apostar per ser port base, que suposa estades de més dies i de qualitat, i un ús "més raonable" de la ciutat.