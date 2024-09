Collboni deixa la xarxa social X perquè s'ha convertit en un "pou de 'fake news'" i una "amenaça a la democràcia"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que deixa la xarxa social X. Ho ha fet en un missatge a la mateixa xarxa, on ha lamentat que aquesta s'ha convertit en un "pou de fake news, falsedats i intransigència", que fan que sigui una "amenaça a la democràcia".

Collboni explica que Twitter -antic nom de la xarxa- era un espai obert on compartir informació i opinions però ha afegit que ara ha esdevingut un lloc "ple d'odi, intolerància i mentides". Ha considerat que l'actual propietari, Elon Musk, ha agreujat aquesta degradació. "És l'hora de dir prou", ha manifestat.

Avui dic adeu a X. Quan vaig unir-me'n, el 2008, Twitter era un espai obert on compartir informació i opinions. Ara, però, ha esdevingut un lloc ple d'odi, intolerància i mentides.



El nou propietari de la xarxa ha agreujat aquesta degradació. X s'ha convertit en un pou de 'fake…

En el missatge, Collboni afegeix que pren aquesta decisió perquè així li ho reclama la seva convicció com a polític demòcrata i com a ciutadà compromès amb les llibertats i el progrés. En aquest sentit, diu que s'ha de garantir el dret a una informació independent, veraç, rigorosa i honesta i per això cal denunciar i combatre la manipulació de la realitat. L'alcalde assegura ser conscient que perd un espai per comunicar-se amb la ciutadania però afegeix que ho podrà continuar fent en altres xarxes socials i pels carrers i barris de Barcelona.