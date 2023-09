Collboni encarrega a Carme Trilla "reajustar" la mesura del 30% d'habitatge social

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encarregat a l'experta en habitatge Carme Trilla fer els "reajustos" necessaris perquè la mesura que reserva el 30% de les noves promocions per a habitatge social a Barcelona -impulsada pel Govern municipal d'Ada Colau el 2018- "sigui eficaç". Collboni creu que la norma urbanística "no ha donat els resultats esperats". En aquest sentit, ha indicat que s'havien previst uns 300 pisos l'any i que, passats cinc anys, no s'ha arribat ni als 60. "Alguna cosa no funciona", ha apuntat en roda de premsa aquest dijous.

Collboni ha deixat clar que no vol "suprimir" la mesura del 30%, però sí fer "canvis"

Fa uns dies, el PSC i el PP van donar suport a una proposta presentada per Junts per tombar la mesura que obligava a reservar el 30% de les noves promocions a habitatge social. Diverses entitats a favor del dret a l'habitatge ho van criticar. Aquest dijous Collboni ha deixat clar que no vol "suprimir" la mesura, però sí fer "canvis".

Collboni ha encarregat aquesta revisió a un grup que havia estat treballant en els últims mesos en aquest àmbit i que ara ha de fer aterrar a nivell tècnic les propostes sobre la reserva del 30%. Trilla, que pilotarà aquest grup de treball, ha explicat que la pròpia norma urbanística ja preveia una avaluació passats sis anys i que ara estudiaran quins "reajustos" pot necessitar per esdevenir una "eina clau" per a l'habitatge assequible a la ciutat.



Nou comitè d'experts

Paral·lelament, Trilla presidirà un comitè d'experts que assessorarà el Govern municipal en polítiques d'habitatge, un dels principals reptes a la ciutat -i a l'àrea metropolitana- davant l'encariment dels preus en els últims anys, que dificulta molt l'accés a un pis o poder-hi continuar vivint. Un dels temes clau del grup de tècnics serà elaborar un nou pla d'habitatge, quan el recorregut de l'actual acabi, el 2025.

L'habitatge és la "primera font de desigualtats" i les dificultats per accedir-hi són un problema "de primera magnitud"

L'alcalde destaca que el futur pla ha de tenir entre les seves màximes "abaixar els preus de compra i de lloguer" perquè l'habitatge no sigui un "bé de luxe". Així ho ha reconegut Collboni, que ha assenyalat que l'habitatge és la "primera font de desigualtats a la ciutat" i que les dificultats per accedir-hi són un problema "de primera magnitud". "Molta gent jove de classe mitja treballadora, que té salaris més o menys estables i raonables, no són capaços d'afrontar un lloguer, i ja no diguem la compra d'habitatge, a la ciutat", ha exposat.

Trilla és actualment presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i de la Fundació Hàbitat3, entitat promoguda per la Taula del Tercer Sector i dedicada a la promoció i gestió d'habitatge social. A l'administració pública, ha ocupat càrrecs com la direcció i la Secretaria General d'Habitatge de la Generalitat entre 2004 i 2011, des d'on va impulsar la Llei 18/2007 pel Dret a l'Habitatge i el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016. El grup tindrà una naturalesa consultiva i estarà format per experts en urbanisme, dret, habitatge i gestió, tot i que de moment no se n'ha fet públic cap nom.