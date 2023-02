Collboni fitxa Lluís Rabell, antic líder de Catalunya Sí que es Pot al Parlament

El gir polític de Lluís Rabell continua. Qui va ser el cap de llista de Catalunya Sí que es Pot -embrió dels comuns- a les eleccions al Parlament el 2015 ha fitxat ara per a la candidatura de Jaume Collboni per a les eleccions municipals de Barcelona del proper maig. Segons ha avançat Rac 1, si el dirigent del PSC aconseguís l'alcaldia, Rabell es convertiria en tinent d'alcaldia amb responsabilitats en el desenvolupament del Pla de Barris i a l'àrea de Participació Ciutadana.

El 2015, abans de fer el pas a la política institucional, Rabell acumulava una llarga trajectòria com a activista veïnal i, de fet, presidia la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), entitat amb un discurs molt crític amb el model de ciutat desenvolupat els anys previst tant pel PSC de Joan Clos i Jordi Hereu com per la CiU de Xavier Trias. Des d'aquesta posició va participar en l'impuls de la candidatura que lideraria Ada Colau -que s'acabaria anomenant Barcelona en Comú- i que convertiria en alcaldessa l'aleshores activista pel dret a l'habitatge.

Rabell, que en el seu moment havia estat proper a EUiA, venia de posicions relativament properes a l'independentisme i, de fet, ell mateix va explicar que en el procés participatiu del 9 de novembre de 2014 va votar a favor de la constitució d'una república catalana independent. Durant els anys més intensos del Procés, però, Rabell va anar-se alineant amb les tesis més contràries a l'independentisme dins la confluència d'esquerres, que van articular ICV, EUiA i Podem.

Els últims anys, Rabell ja s'havia anat apropant progressivament al PSC, participant en actes del partit i rebutjant qualsevol referèndum d'autodeterminació. De fet, l'estiu del 2021 va convertir-se en un dels vicepresidents de la Fundació Portes Obertes del Catalanisme, clarament propera als socialistes catalans. Ara farà un mes i, directament, es convertirà en càrrec electe d'un PSC barceloní que aposta pels grans esdeveniments i pel creixement encara més del turisme a la ciutat, premisses molt allunyades de les que el mateix Rabell defensava quan estava al capdavant de la FAVB.