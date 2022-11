Collboni promet una "nova etapa en el futur de Barcelona" durant la seva proclamació com alcaldable

Després de mesos de rumors sobre un possible canvi de candidat, finalment aquest dissabte el PSC ha proclamat Jaume Collboni com el seu alcaldable a Barcelona. En l'acte en què ha estat nomenat oficialment, l'actual primer tinent d’alcaldia de la ciutat ha afirmat que es presenta a les eleccions municipals de l'any vinent per "obrir una nova etapa en el futur de la ciutat" i que"el PSC té el projecte que Barcelona necessita". El seu lema, "la Barcelona del sí", busca clarament confrontar els seus actuals socis de govern, Barcelona en Comú.

"Són unes eleccions transcendentals, entre la Barcelona de l'acord o la que imposa, l'estable o la incerta", ha sostingut Collboni. També ha assenyalat que el seu projecte vol deixar enrere "les divisions del procés" i ha advocat per una ciutat “neta, ordenada, segura que lluiti contra l'incivisme".

El socialista també ha afirmat que es presenta amb la intenció de crear riquesa, reforçar el transport públic i la mobilitat sostenible, generar habitatge assequible a gran escala i blindar els serveis públics. A més, s'ha compromès a governar "sense amagar-se, com el president Aragonès", alhora que ha assegurat que no permetrà que ERC utilitzi Barcelona per interessos partidistes.

L'alcaldable ha aprofitat per identificar a Esquerra Republicana (ERC) com el seu gran rival als comicis, menystenint, per tant, Ada Colau i els comuns. Una afirmació amb la qual el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha coincidit: "Serà una cursa apassionant entre el continuisme de Collboni i el projecte d'ambició i transformació de la ciutat d'ERC". Maragall també ha carregat contra els comuns, assegurant que el seu projecte polític està esgotat "i que ja no dona més de si".

És la tercera vegada que Collboni postula pel càrrec. En aquesta ocasió ho ha fet després de ser l'únic que va concórrer a les primàries del partit per triar alcaldable el passat mes d’octubre, amb més de 700 avals.