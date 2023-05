Com puc votar per correu a les eleccions municipals?

Els catalans amb dret a vots estan cridats a participar en les eleccions municipals el diumenge 28 de maig. A les meses electorals d'arreu del país, es podrà fer entre les 9 del matí i les 8 del vespre.

Per aquells que vulguin votar en aquests comicis i no ho puguin fer en la data i horari estipulats, o simplement prefereixin fer-ho per correu, tenen aquesta opció fins al dia 18. També es pot fer des de l'estranger, però la sol·licitud ja està tancada.

El procediment de vot per correu consta de 3 fases diferenciades: El votant sol·licita el vot, telemàticament o presencialment a l'oficina de Correus, i Correus tramet a l'Institut Nacional d'Estadística - Oficina del Cens Electoral (INE-OCE) la sol·licitud de vot. El segon pas és quan l'INE-OCE envia als electors la documentació per poder votar per correu. I finalment l'elector entrega el vot a Correus, qui lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions.

Cadascuna de les trameses es realitza a través d'enviaments certificats i urgents, sense cap cost per part de l'elector o electora. Si voleu votar per correu aquest 28 de maig, heu de saber que es pot fer a través d'una única sol·licitud per als tres processos convocats en aquella data: eleccions municipals, al Consell General d'Aran i a la presidència de les entitats municipals descentralitzades. Us expliquem com.

Pas 1: Demanar el vot per correu

Des de la convocatòria de les eleccions el 4 d'abril i fins al 18 de maig, les persones que desitgin votar han d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral. La sol·licitud es pot fer per via telemàticament, amb signatura/certificat electrònic reconegut, a través del web Correus.

El que ho prefereixin també ho podran fer presencialment, entregant personalment l'elector o electora el formulari imprès, a qualsevol oficina de correus. S'ha d'acreditar la identitat mitjançant el document nacional d'identitat (DNI), el passaport (amb fotografia i signatura del titular) o el carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular). En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Només hi ha un únic cas en el qual una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu en nom de la interessada. Es tracta en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, per a la qual cosa ha d'estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment.

Una persona amb un sobre del vot per correu, en una imatge d'arxiu - EFE/Carlos Pérez.

El representant del votant o apoderat pot anar fins al dia 18, personalment, amb el seu DNI, el poder notarial i certificat mèdic, a qualsevol oficina de Correus, i lliurar la sol·licitud. El servei de notariat és totalment gratuït.

Important: una vegada l'Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no hi ha marxa enrere. Un cop ho hagi fet, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa.

Pas 2: Rebre la documentació

Un cop sol·licitat el vot per correu, l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud. Serà a partir del dia 8 i no més tard del 21, un termini al qual cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació: el certificat d'inscripció en el cens, una papereta de votació de les candidatures que es presenten a cadascuna de les eleccions convocades, un sobre o sobres de votació, un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar, i un full explicatiu del procediment que s'ha de seguir.

El sol·licitant ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l'acreditació prèvia de la identitat. Si no es troba a l'adreça assenyalada en l'imprès de sol·licitud, s'haurà d'adreçar a l'oficina de correus corresponent. Ho haurà de fer personalment o amb representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament).

Pas 3: Enviament del vot

Un cop s'hagi escollit la papereta de vot per a cadascun dels processos electorals per als quals es desitgi votar, s'introdueix en el sobre de votació corresponent adreçat a la mesa electoral i es tanca. Evidentment, es pot fer sense incloure papereta, si es vol votar en blanc. I s'inclou afegim al sobre gran el sobre o sobres de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Un dona fa cua en una oficina de Correus per depositar el vot | EFE.

Finalment, s'envia per correu certificat no més tard del dia 24. En aquest cas, no és necessari que el votant ho faci de forma presencial, ho pot delegar sense problema.

Seguiment de la sol·licitud.

Per fer el seguiment de la sol·licitud de vot fins que s'entrega a la delegació provincial de l'INE-OCE, si heu fet la sol·licitud per via telemàtica, podeu fer el seguiment des de la pàgina on heu fet la sol·licitud. En el cas de la sol·licitud presencial, podeu fer el seguiment mitjançant la pàgina de trameses de Correus.

Podeu saber l'estat de tramitació de la sol·licitud (acceptada, refusada o en tramitació), a través del web de l'INE-OCE (mitjançant DNI, o passaport o targeta de residència, i data de naixement), a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o al telèfon 901.101.900.

Un cop la sol·licitud és acceptada, es pot fer el seguiment de la documentació electoral fins que arriba al domicili a través de la pàgina de trameses de Correus i mitjançant el codi de documentació electoral. Rebuda la documentació i efectuat l'enviament del sobre de vot, podeu per fer el seguiment mitjançant el comprovant amb un número de seguiment a la pàgina de trameses de Correus.