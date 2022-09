Comanegra llança una col·leció de còmic que aposta per la producció pròpia i en català

L’editorial Comanegra ha anunciat aquest dijous que llança la col·lecció de còmic i novel·la gràfica Comanegra Còmics. L’il·lustrador Oriol Malet s’encarregarà de la direcció que estarà especialitzada en no-ficció sobre temes històrics i d’actualitat que interpel·len a la societat. Principalment es dirigiran a un públic adult però també hi haurà propostes juvenils i infantils.

La previsió és que un 50% de la producció sigui pròpia i en català

La iniciativa arrenca amb la voluntat de publicar "regularment" entre tres i sis títols l’any i apostar per la producció pròpia en català i l’adquisició de drets d’obra estrangera. En els propers tres anys esperen que un 50% de la producció sigui pròpia i en català. La col·lecció ja ha publicat recentment tres títols i el febrer de 2023 en publicarà un quart.



La col·lecció s’especialitzarà en còmic periodístic, històric i d’assaig. El públic principal seran els adults no especialistes en còmic encara que en un futur hi haurà projectes per realitzar volums pel públic juvenil i infantil, com una nova sèrie. Així, els còmics estan realitzats per captar l’atenció de lectors que volen indagar en determinades qüestions però que no els interessa un llibre "gruixut".



Els primers volums de la col·lecció són la reedició Un món d’art brut d’Oriol Malet i Christian Berst, l’edició en català de Transicions d’Èlodie Durand i Tian’anmen 1989. Les nostres esperances trencades de Lun Zhang, Adrien Gombeaud i Ameziane. El còmic arriba en català després de ser un èxit a França i als Estats Units d’Amèrica (EUA).

Novetats de cara el 2023

El febrer de 2023 sortirà a la venda Stanley Greene, una vida en viu de JD Morvan i Tristan Fillaire. Es tracta d’una biografia d’un dels fotoperiodistes destacats del segle XX en format còmic i amb reproducció de fotografies icòniques.

A curt termini hi ha elements per un alt creixement del còmic en català

El primer còmic de nova creació catalana estarà signat per Xevidom i Montse Batalla que preparen el primer títol en català després de publicar Manicomio (La Cúpula). El març de 2023 publicaran Roc, bufa aquest foc! de Jaume Copons i Liliana Fortuny.



Durant la roda de premsa de presentació han celebrat que es visqui un moment de creixement del còmic en català que permeti crear nous lectors. Malet ha apuntat que encara no es pot parlar d’un "boom" però que es donen els "elements" perquè a curt termini el còmic en català gaudeixi d’un alt creixement.