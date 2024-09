Comanegra publica una biografia il·lustrada sobre Salvat-Papasseit

L'editorial Comanegra publica una biografia il·lustrada sobre Joan Salvat-Papasseit. Salvat-Papasseit. L'esplendor davant l'abisme, de l'il·lustrador Agustín Comotto, se centra en la vida, l'obra i el context del poeta. Comotto, explica l'editorial, narra i dibuixa la curta i fructífera vida de Salvat-Papasseit, i hi va detallant "com se solapen el terreny personal amb el polític i el literari; com els esdeveniments que trasbalsen la ciutat de Barcelona i el món a principis de segle XX afecten les seves idees i la producció literària".

L'obra arriba en l'any del centenari de la mort del poeta i per a l'editorial la seva publicació és el "millor homenatge" que se li pot fer. Comanegra ha remarcat que és una biografia il·lustrada sobre aquest "poeta compromès amb la política i l'estètica, efímer i esplendorós, enlluernat pels canvis convulsos de principis de segle XX, l'acceleració tecnològica, i tocat per les desigualtats socials; unes circumstàncies prou semblants a les actuals, que fan contemporanis el seu pensament i obra".

El lector s'endinsa, d'entrada, en el que sembla una biografia il·lustrada, però a mesura que avança el text, detalla Comanegra, es va trobant que el llibre constitueix, alhora, una antologia de textos de Salvat-Papasseit. Un llibre, afegeix, que serveix "per entendre, també, el context cultural de la Barcelona de principis de segle XX, i les transformacions que van marcar aquells artistes". La poetessa Raquel Santanera n'escriu l'epíleg.

Agustín Comotto és il·lustrador i dibuixant de còmics. Va començar a publicar en la revista argentina Fierro a la fi dels 80. Després de publicar en diversos mitjans argentins, es va traslladar a viure a Barcelona a finals dels 90.