Comanegra reedita les 11 obres que Pedrolo va escriure per a la sèrie novel·lística 'Temps Obert'

L’editorial Comanegra reedita les 11 novel·les que Manuel de Pedrolo (1918-1990) va escriure per al cicle Temps Obert. El primer volum sortirà el 7 de setembre i és el signat per Pedrolo i inclou Cartes a Jones Street i Conjectures de Daniel Bastida. Les 11 novel·les de Temps Obert escrites per Pedrolo especulen sobre 11 vides possibles d’un mateix protagonista, Daniel Bastida, i es divideixen en dos grans llibres. Així mateix, Comanegra ha anunciat la continuació, en mans d’autors contemporanis, del projecte. Les primeres novel·les publicades seran les de Núria Cadenes, Joaquim Carbó, Borja Bagunyà i Teresa Colom.

Manuel de Pedrolo va emprendre, l’any 1968, la sèrie novel·lística Temps Obert, i des de llavors va defensar que aquesta era la seva obra més important. En va arribar a escriure 11 novel·les, l’última de les quals publicada el 1980. Les novel·les de Temps Obert escrites per Manuel de Pedrolo es divideixen en dos grans llibres. El que l’autor anomenava el "primer llibre" està format per 9 novel·les que parteixen d’un mateix punt conflictiu: un bombardeig feixista a Barcelona l’any 1938. Són nou vides possibles de Daniel Bastida depenent de les conseqüències que aquell bombardeig podia causar-li.

El "segon llibre" de Temps Obert, del qual Pedrolo en va arribar a escriure dues novel·les, partia de cadascuna d’aquestes 9 anteriors per bifurcar-ne noves possibilitats en la vida del protagonista. Al "segon llibre" l’havia de seguir un tercer i un quart, entre d’altres.

Un dels trets diferencials d’aquesta recuperació editorial, ha explicat Comanegra, és que "no només mira cap al passat, sinó que agafa els fonaments del projecte de Pedrolo i els catapulta cap al futur". Vuit autors contemporanis escriuran dues novel·les cadascun per continuar Temps Obert, perquè així ho va deixar dit el mateix Pedrolo.

El total d’obres publicades en la recuperació i represa de Temps Obert serà de 27 novel·les. Les 9 novel·les de Manuel de Pedrolo que conformen el "primer llibre", que Comanegra publica en format digital. Les 18 novel·les que completen el "segon llibre" del cicle, que publiquen en 9 volums, tant en paper com en digital. Els quatre primers autors contemporanis encarregats de continuar el cicle seran Núria Cadenes, Joaquim Carbó, Borja Bagunyà i Teresa Colom.