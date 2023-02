Combatre l'addicció a les pantalles, un dels objectius del nou pla de salut mental de Barcelona

L'addicció a les pantalles és una de les principals preocupacions de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la salut mental d'infants, adolescents i joves. Per això, en l'ampliació del pla de salut mental de la ciutat, un projecte "pioner" iniciat el 2016, introduirà mesures per educar sobre el seu ús i frenar les addiccions que es perceben de manera especial entre la població més jove.

Un de cada quatre adolescents admet un ús "compulsiu" del mòbil

Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el 2021 els adolescents d'entre 13 i 17 anys passaven de mitjana vuit hores al dia davant d'una pantalla, i el 77% no tenien cap límit de temps en l'ús del mòbil.



L'objectiu de l'Ajuntament és "la protecció de la salut mental d'infants, adolescents i joves davant l'exposició a l'espai digital" en un context en què els indicadors de malestar emocional han empitjorat considerablement, especialment en aquesta franja d'edat.



Diversos estudis de l'ASPB han relacionat l'abús de les pantalles amb efectes nocius com els canvis d'humor, la dependència, la sensació d'aïllament o un nombre d'hores de son insuficient. A més, vuit de cada 10 adolescents assegura que sempre utilitza el mòbil abans d'anar a dormir i un de cada quatre, n'admet un ús "compulsiu".

Un pla "pioner" que ha impulsat serveis com el Konsulta'm

Més enllà de la protecció de la infància i joventut respecte les pantalles, el pla de salut mental 2023-2030 també ampliarà altres serveis posats en marxa durant la primera etapa del projecte (2016-2022). Barcelona va ser la primera ciutat en tenir un pla de salut mental, en el marc del qual va impulsar el Konsulta'm, un consultori gratuït de salut mental per a joves.

També s'ha posat en marxa un telèfon de prevenció del suïcidi

Des que està actiu, el 2018, s'han atès més de 5.200 consultes de joves. El xat online ha respost 800 demandes de suport i el telèfon de prevenció del suïcidi, posat en marxa amb la Fundació Ajuda i Esperança, ha atès gairebé 10.000 trucades i ha ajudat en la intervenció en 229 temptatives imminents o en curs.



Les noves accions que preveu el pla són l'ampliació del servei Konsulta'm +22, aquell adreçat als majors de 22 anys, per reforçar l'atenció a totes les edats per part d'un psicòleg de manera gratuïta. Ara mateix està present a sis districtes i l'objectiu és estendre'l al conjunt de la ciutat. També s'ampliarà per baix, per atendre els infants de sis a 12 anys.



També es desplegarà un pla per atendre la soledat no volguda dels usuaris del telèfon de prevenció del suïcidi. A més, es vol arribar a usuaris de residències i altres equipaments per a gent gran amb el reforç d'equips itinerants. Per la infància, s'ampliarà al 50% d'escoles el programa el programa 1,2,3,emoció! per atendre el malestar emocional a educació infantil.



El telèfon d'atenció gratuït de l'Ajuntament per a persones amb pensaments suïcides és el 900 925 555, operatiu les 24 hores del dia.