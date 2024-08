Comença l'enderroc de l'edifici El Barco d'Esplugues de Llobregat

Les obres d'enderroc de l'edifici El Barco d'Esplugues de Llobregat han arrencat aquest dilluns. Ho fan cinc mesos després que les 38 famílies que l'habitaven fossin desallotjades per l'estat ruïnós de l'immoble, i amb el futur incert dels seus exinquilins.

El passat 15 de juliol es van iniciar els treballs previs i avui ja han començat a treballar les màquines. L'actuació té un pressupost d'uns 700.000 euros i s'allargarà uns dos mesos, entre derruir l'edifici i retirar la runa.

De les 38 famílies afectades, la meitat estan allotjades en un pis pont a l'espera que se'ls entregui un habitatge públic a Esplugues. La resta han rebut una indemnització econòmica per part del consistori, després d'allotjar-se durant tres mesos en hotels.

Un enderroc polèmic

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va demanar la sortida immediata de les famílies que seguien dins l'edifici El Barco a finals de març, després que es declarés el seu estat de ruïna. L'oposició a l'enderroc havia provat de defensar-lo per la via patrimonial tot i que no estigués catalogat. Es tracta d'un dels desallotjaments més polèmics dels darrers anys.