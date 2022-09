Es comença a recuperar el servei ferroviari de Renfe a Catalunya després d'un matí caòtic per una avaria global a tot el país

Catalunya ha estat sense trens durant tres hores però comença a recuperar el servei després que una avaria al sistema de telecomunicacions hagi detingut aquest divendres al matí la circulació de trens de rodalies - rodalies de Barcelona i regionals que connecten la capital catalana amb la resta de Catalunya - i trens de llarga distància que circulen per la via convencional a Catalunya. El servei d'AVE i els trens de llarga distància que circulen per les mateixes línies de l'alta velocitat no han quedat afectats per l'avaria.

Renfe ha confirmat que el servei s'ha pogut restablir després que els tècnics hagin pogut arreglar l'avaria que afectava el sistema de telecomunicacions. Amb tot, el col·lapse ha estat important i Renfe alerta que costarà ajustar l'operativa durant tota la jornada i adverteix que es produiran importants retard i desajustos horaris en la circulació. De moment els primers trens ja han sortit de les principals estacions.

El problema s'hauria produït per una fallada al sistema informàtic que controla les telecomunicacions entre el control ferroviari i els trens. Com que no es pot contactar amb els trens no s'ha pogut posar en marxa el servei per seguretat. Milers de persones s'han vist afectades a nombroses estacions de Catalunya però des de Renfe no tenen una xifra en aquests moments d'afectats encara que es preveu que sigui multitudinària.

Tot i la resolució del problema a partir de les vuit del matí, d'entrada des de Renfe tampoc no s'ha volgut donar una previsió de la resolució del problema i s'ha limita a assegurar que s'estava treballant per recuperar el servei amb la màxima celeritat possible. Renfe recomana agafar transports alternatius però sense posar-ne cap a disposició dels usuaris. La falta de previsió ha provocat la desorientació de molts usuaris que improvisadament han buscat alternatives per arribar a la destinació particular o de feina buscant alternatives en cotxes privats, autobusos, metro o Ferrocarrils de la Generalitat sempre que aquesta opció sigui possible.

Renfe està informant de la situació a través de tots els canals de comunicació i atenció al client.

Segons les primeres anàlisis, la incidència s'hauria registrat aquesta matinada durant el procés d'actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, ​​que es realitza de forma periòdica.

Adif obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència i, mitjançant un comunicat, ha lamentat les molèsties produïdes als usuaris.

L'avaria de Renfe arriba quan el transport ferroviari ha recuperat el 90% dels usuaris anterior a la pandèmia i després que s'hagi incrementat el volum de passatger per la gratuïtat decretada pel Govern espanyol.

El funcionament dels trens de Renfe a Catalunya és motiu de forta controvèrsia política pel seu mal funcionament habitual i el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha criticat durament la situació exigint al Govern espanyol que posi mesures per evitar contínues avaries o s'efectuï el traspàs del servei a la Generalitat.