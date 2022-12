Comencen les obres de pacificació d'entorns escolars a 73 centres més de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de pacificació de 73 centres educatius de la ciutat en el marc del programa Protegim les escoles. Amb aquestes actuacions i les planificades per al curs 2023/2024, el consistori haurà intervingut 217 escoles amb entorns pacificats.

Les obres, que acabaran al febrer, convertiran 14 carrers de Barcelona en vies amb prioritat per al vianant i s'eliminaran dos carrils de circulació de cotxes. En total es guanyaran 16.000 metres quadrats d'asfalt, que passaran a ser espais d'estada amb bancs i elements de joc.

Les obres suposaran també l'ampliació de la vorera a 15 escoles, en cinc es guanyaran xamfrans i en 16 es faran actuacions concretes vinculades a la senyalització i a la millora de l'entorn, amb elements com noves jardineres, passos elevats, semàfors i zones d'estada. Amb aquesta nova intervenció, l'Ajuntament haurà invertit un total de 16,8 milions d'euros en 60 barris dels 10 districtes, i haurà beneficiat 86.000 alumnes de la ciutat des del 2020.



'Protegim les escoles'

El programa Protegim les escoles es va posar en marxa el gener del 2020, quan es va pacificar l'entorn de l'escola Grèvol, al districte de Sant Martí, on mesos abans un alumne va morir atropellat. Aquestes intervencions permeten organitzar millor les entrades i sortides de les escoles.

En els criteris de priorització de les obres, hi ha l'edat dels infants, prioritzant els més petits, consolidar l'urbanisme tàctic fet a causa de la pandèmia, escoles amb inseguretat viària, escoles amb molta contaminació ambiental o acústica o centres amb més necessitat d'impuls o amb comunitats educatives que ho demanen.

Per reduir el trànsit se suprimeixen carrils de circulació i places d'aparcament i la velocitat màxima es redueix a un màxim de 30 km/h. En alguns carrers es baixa a 20 o 10 km/h. També es prohibeix l'aparcament de motos a la vorera. Per fer complir la velocitat màxima es reforça la senyalització, es modifiquen les fases semafòriques als carrers de l'entorn i es col·loquen coixins berlinesos. També s'han col·locat 12 radars en carrers com Entença i Numància, que avisen des del setembre i començaran a multar al gener.

Beneficis sobre la salut dels infants

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha estudiat l'impacte ambiental i la qualitat de l'aire, així com l'afectació a la interacció social i el joc espontani dels infants, abans i després de les mesures. Per altra banda, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha examinat l'efecte de les actuacions sobre la salut i el benestar, com el soroll i el diòxid de nitrogen, i els canvis en la qualitat i l'ús de l'espai públic.

L'estudi de l'ASPB conclou que s'ha reduit significativament el soroll del trànsit. Per la seva banda, la unitat mòbil de qualitat de l'aire ha detectat la millora dels contaminants relacionats amb el trànsit a l'escola Lavínia del barri de les Corts.

L'anàlisi d'ISGlobal conclou que als entorns on s'ha tallat totalment el trànsit la millora de la qualitat i l'ús de l'espai públic és més gran que en els pacificats parcialment, ja que els primers han reduït el trànsit un 97% i els segons un 61%.