Comencen les restriccions a Madrid enmig de fortes protestes

La Comunitat de Madrid limitarà des d'aquest dilluns la mobilitat en 37 àrees sanitàries de la regió amb altes taxes de contagi per coronavirus, la majoria situades al sud, on els habitants només podran desplaçar-se per activitats imprescindibles, com anar a treballar.



L'entrada en vigor de l'ordre publicada el dissabte al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) ha suscitat protestes dels veïns de les zones afectades, que han convocat aquest diumenge una dotzena de concentracions en diversos districtes i municipis.

Les restriccions afectaran 855.193 persones de les àrees delimitades, on els aforaments en espais tancats seran del 50%, es tancaran parcs i jardins i es farà un milió de test d'antígens ràpids. Les 26 àrees sanitàries de la capital són als districtes de Carabanchel, Usera, Villaverde, Vila de Vallecas, Pont de Vallecas i Ciudad Lineal. Les onze restants, a les localitats de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes i Alcobendas.



La població resident en aquestes zones (sis districtes de la capital i set municipis) equival al 13% del total regional, però concentra el 25% dels contagis.

Catorze dies de restriccions

Les mesures tindran una vigència de 14 dies a partir del dilluns, que es podran prorrogar si així ho requereix la situació epidemiològica.



El conseller madrileny de Justícia i Interior, Enrique López, es reuneix aquest diumenge amb la Delegació del Govern i els Ajuntaments per coordinar l'aplicació de la nova Ordre, l'incompliment de la qual comporta unes sancions d'entre 600 i 600.0000 euros. Es faran controls aleatoris i de caràcter dissuasiu per a fer respectar les noves mesures i es demanarà acreditar l'objecte dels desplaçaments.

Restriccions per a tota la població de la Comunitat de Madrid:

Les reunions socials queden limitades a un màxim de 6 persones.



Limitacions específiques per a 37 zones:



1) Mobilitat: restricció de l'entrada i sortida excepte per motius laborals, mèdics, accés a centres educatius, tornar a la zona residencial, cura de persones grans, menors o dependents, accés a entitats bancàries o d'assegurances, legals o administratives, acudir a exàmens i qualsevol altra necessitat prioritària, urgent o de força major.



Els residents en aquestes zones podran desplaçar-se per la via pública dins del perímetre delimitat, encara que es recomana evitar desplaçaments i activitats "innecessàries".

Tancament de parcs i jardins.



2) Aforaments i activitats econòmiques: l'aforament dels llocs de culte es redueix a un 33% de la capacitat màxima.



Les vetlles tindran l'assistència limitada a 15 persones a l'aire lliure i 10 en llocs tancats.



Els comerços tindran limitat l'aforament al 50% i tancaran a les 22.00 hores, excepte les farmàcies, centres mèdics, veterinaris, gasolineres i altres establiments considerats "essencials".

En hostaleria s'elimina el consum en barra i es limita l'aforament a un 50%. Només podrà haver-hi 6 comensals per taula. També hauran de tancar a les 22.00 hores, encara que podran continuar fent repartiments de menjar a domicili després d'aquesta hora.



En centres d'ensenyament no reglats (acadèmies, autoescoles...) es redueix l'aforament màxim al 50% i es limiten els grups a un màxim de 6 persones.



Les instal·lacions esportives, tant a l'aire lliure com cobertes, redueixen l'aforament al 50%, i els grups seran de no més de 6 persones.



Protestes contra les restriccions

En paral·lel, milers de veïns dels barris madrilenys afectats per les restriccions de mobilitat van mobilitzar-se al carrer aquest diumenge per protestar contra aquestes noves mesures del Govern d'Isabel Díaz Ayuso, que consideren "segregatòries".

A Villa de Vallecas, centenars de persones s'han congregat aquest matí davant la Junta Municipal de Districte, corejant al ritme de palmes i tambors consignes com "Ayuso dimissió" o "Sanitat pública". Alguns assistents també portaven pancartes amb lemes com ara "+ sanitat, - segregar" o "Aguado, els ciutadans virus sou vosaltres". "Són mesures que arriben malament i tard, com sempre, i que no són suficients", assenyalava a l'agència Efe Alejandro, veí de la zona afectada igual que Mónica, qui opina que "si s'haguessin pres mesures abans, crec que a tot Madrid estaríem millor".



Segons el parer d'aquesta veïna vallecana, "si continues agafant el Metro per anar a treballar i vas anxovat, llavors els contagis no es pararan", i subratllava: "Hem de remar cap al mateix punt i no per barris, sinó tots junts".



El Teatre Real, sense mesures de seguretat

El Teatre Real de Madrid ha suspès aquest diumenge una funció de l'òpera Un ballo in maschera, l'obra de Giuseppe Verdi, després de les queixes de diversos dels assistents per falta de distància de seguretat entre les butaques del públic.



L'obra, que havia de començar a les 20.00 hores, es va suspendre després de les protestes dels espectadors, situats en la seva majoria en la part de dalt del teatre, que consideraven que no se seguien les corresponents mesures sanitàries per frenar la propagació de la pandèmia.

En un primer moment, l'obra es va intentar reprendre fins a dues ocasions i es va arribar a interpretar l'obertura de l'òpera i el principi del primer acte. Finalment, la funció es va suspendre definitivament.