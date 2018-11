Els treballadors de la sanitat en vaga ocupen l'Institut Català de la Salut

Els treballadors dels centres d'atenció primària (CAP) fan vaga per primer cop en 10 anys per demanar millores en les seves condicions de treball: no més de 28 visites per dia i per metge -ara estan a unes 40- i disposar de 12 minuts per pacient. Aquest dilluns al matí, els metges i metgesses i treballadors d'atenció primària s'han concentrat davant l'Institut Català de la Salut (ICS) convocats per Metges de Catalunya per demanar "dignitat per la sanitat pública" i la fi de les retallades. Aquest migdia, la concentració ha arribat al seu punt més àlgid amb l'ocupació de la seu de l'ICS.



El Sindicat de Metges i l'ICS s'han reunit aquest cap de setmana per provar d'arribar a acords i evitar la vaga, però la reunió, que va finalitzar aquest diumenge a la nit, va acabar sense pactes. Aquest dilluns a la tarda, les parts reprendran les negociacions, tot i que les posicions encara estan molt lluny de trobar-se.

El membre del comitè de vaga, Javier O'Farrill, ha denunciat les condicions en les quals treballen els professionals de la salut: "La sanitat pública està malalta per la falta de personal i el poc temps que tenen per atendre als nostres pacients. Volem recursos per oferir una atenció primària de qualitat". En declaracions per TV3, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha assegurat que la reunió "ha anat bé" perquè les parts s'han assegut i "s'han citat per seguir parlant i negociant". Així ho ha anunciat el conseller del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per les xarxes socials:

He encarregat als equips de @treballcat que es convoqui una reunió de mediació per aquesta tarda per ajudar a les parts a trobar una sortida a la Convocatòria de vaga de metges de primària — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) 25 de noviembre de 2018

Les mobilitzacions de la sanitat són el tret de sortida d'un 'tsunami' de mobilitzacions dels treballadors públics i coincideixen amb la vaga general de la funció pública, convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) pel dijous 29 de novembre i per la d’educació de la CGT. Totes ells són el preludi de la vaga general impulsada per CCOO i UGT pel 12 de desembre. Aquell dia, els treballadors públics de la salut, l’ensenyament i l’Administració Pública han convocat una manifestació a les 12 hores a la plaça Universitat.

[Estem treballant per ampliar aquesta informació]