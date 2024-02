Comic Barcelona 2024: Francisco Ibáñez, Trini Tinturé, 'Mad Max' i les bruixes seran els protagonistes

Francisco Ibáñez, Trini Tinturé, l'univers 'Mad Max' i les bruixes seran els grans protagonistes de les exposicions del 42è Comic Barcelona. L'edició d'enguany celebrarà del 3 al 5 de maig a la Fira de Montjuïc, amb l'objectiu de buscar nou públic i noves audiències. Destaca l'estrena de la secció Utopia dedicada a la fantasia i la ciència-ficció, que tindrà un espai propi. Entre els primers convidats anunciats hi ha Max Sarin, Marjorie Liu, Pepe Larraz, Erik Kriek, Gilbert (Beto) Hernández, Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tomás Hijo.

En una roda de premsa aquest dimecres, el Comic Barcelona ha presentat el cartell d'enguany: ha estat creat per l'autora de Bella muerte, Emma Ríos, i té un to tenebrós i de misteri. L'artista ha dit que l'obra reivindica l'art en un moment en què el treball dels dibuixants "pot estar en perill", i en el qual es fa més difícil distingir entre la realitat i la ficció amb Internet ple de "brossa".



Un dels grans protagonistes d'aquest 2024 serà Francisco Ibáñez, el pare de dos dels personatges més coneguts del còmic espanyol, Mortadel·lo i Filemó, que va morir a mitjans de juliol del 2023. El nostre Ibáñez és el títol de la mostra comissariada per Toni Guiral, que gira entorn de tres parts: L'Ibáñez dels lectors, L'Ibáñez de la professió i L'Ibáñez més íntim. "Més que una exposició, és un homenatge", ha destacat el responsable.

Una altra exposició central serà la dedicada a la guanyadora del Gran Premi de Comic Barcelona del 2023. La mostra Trini Tinturé, encantadora de vinyetes és una revisió de la seva obra, produïda per Ficomic Federació d'Institucions Professionals del Còmic (Ficomic) amb l'ajuda de la seva filla, Maris Kopcke. Dividida en cinc parts, oferirà originals i algunes reproduccions dels seus treballs per a publicacions romàntiques i de fades en editorials espanyoles. Giral ha recordat que Tinturé forma part d'una generació de dones historietistes que van començar als anys 50 i que "sembla que ha quedat una mica perduda".

D'altra banda, coincidint en el mes d'estrena de l'esperada pel·lícula Furiosa: de la saga Mad Max, una exposició homenatjarà aquesta coneguda saga Mad Max, agrupant artistes de diverses generacions pertanyents a l'àmbit del còmic i la il·lustració. Una altra mostra col·lectiva que podrà veure's serà Bruixes – Sorginak – Brujas. Aquelarre il·lustrat: reuneix una trentena de bruixes, de trajectòria vinculada al còmic, el disseny i la il·lustració, un homenatge a una representació essencial en la ficció, literària i audiovisual.



L'estrena de la secció 'Utopia'

L'edició també estrenarà la secció Utopia dedicada a la fantasia i la ciència-ficció que tindrà un espai propi amb la presència d'editorials especialitzades en el gènere fantàstic com Minotauro o Puck, que presentaran les seves novetats i portaran autors reconeguts. Hi tindran protagonisme escriptors i il·lustradors que han treballat en projectes de gènere, com Tomás Hijo. "Era necessari tenir aquest apartat de literatura amb els vincles que té amb el món del còmic", ha recalcat la coordinadora Karen Madrid.

Utopia s'uneix a les seccions consolidades Comic Vision i Comic Fantasy, i reforça les activitats paral·leles que relacionen les vinyetes amb altres mitjans, com el cinema i les sèries, el rol i els jocs de taula o la fantasia. A més, l'auditori creixerà en la seva programació com a sala de cinema, ampliant la seva oferta amb premieres i col·laboracions com el Festival de Sitges, amb qui el saló impulsarà un cicle de cinema fantàstic.