El Comic Barcelona espera consolidar els 110.000 visitants de la passada edició

El Comic Barcelona escalfa motors i preveu assolir la xifra d'assistents de l'any passat, que es van situar en uns 110.000 visitants. La 42a edició del saló se celebra de divendres a diumenge a la Fira Barcelona Montjuïc amb més de 200 expositors i amb una nova secció dedicada a la fantasia i la ciència-ficció. Francisco Ibáñez, Trini Tinturé, Mad Max i les bruixes seran alguns dels protagonistes de les exposicions.

La directora general de la Federació d'Institucions Professionals del Còmic (Ficomic), Meritxell Puig, ha subratllat la importància de "la divulgació i la promoció", però també la necessitat d'arribar a nous públics. "El còmic és una molt bona eina per introduir els infants a la lectura i per garantir que els preadolescents continuïn llegint", ha assegurat. Trobades, sessions de firmes, mostres, xerrades, tallers, projeccions i jocs farciran el cap de setmana.

També exposicions com la de Francisco Ibáñez, el pare de Mortadel·lo i Filemó, que va morir a mitjans de juliol del 2023. Una altra serà la dedicada a la guanyadora del Gran Premi de Comic Barcelona del 2023, Trini Tinturé (Lleida, 1935- 2024). La que homenatjarà la saga Mad Max és una de les més esperades: agruparà artistes de diverses generacions pertanyents a l'àmbit del còmic i la il·lustració. Una altra mostra col·lectiva que podrà veure's serà Bruixes.

Meritxell Puig, directora general de FICOMIC, i Borja Crespo, assessor global de continguts, explicant les novetats del 42è Comic Barcelona. — Eli Don / ACN

'Utopia' s'estrena a les seccions

Les seccions del Comic Barcelona n'incorporen enguany una de nova dedicada a la fantasia i la ciència-ficció, que tindrà un espai físic amb representació de les editorials especialitzades en el gènere fantàstic com Minotauro o Puck. Utopia s'uneix a seccions consolidades com Comic Vision i Comic Fantasy, reforçant les activitats paral·leles que relacionen les vinyetes amb altres mitjans, com el cinema i les sèries, el rol i els jocs de taula o la fantasia.

D'altra banda, el cinema tindrà un gran protagonisme en aquesta nova edició: l'auditori creix en la seva programació, ampliant la seva oferta amb col·laboracions com el Festival de Sitges. Pel que fa als convidats, hi haurà noms com Emma Ríos, Erik Kriek, Max Sarin, Lisa Lugrin, Gilbert (Beto) Hernández, Liberatore, Sana Takeda, Marjorie Liu, Pepe Larraz, Liniers, Mikael Ross, Martin Panchaud, Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tomás Hijo.