Comín va fer "despeses no justificades" de 15.530 euros, segons l'auditoria del Consell de la República

L'auditoria del Consell de la República detecta "despeses no justificades" i "possibles irregularitats" de l'eurodiputat de Junts i vicepresident de l'òrgan, Toni Comín, per un valor de 15.530 euros. Segons publica El Món, que ha tingut accés al document, es tracta de partides com lloguer de cotxes i aparcaments, multes de trànsit, viatges i retirades de diners en efectiu de fins a 6.000 euros. L'auditoria, amb data de 14 d'octubre, està signada per Senior Auditing SL.

El treball inclou també propostes per endreçar els números i l'estat comptable del Consell de la República i les entitats associades. A través d'un comunicat, el Consell de la República diu que es tracta d'informació "provisional" que s'ha filtrat a través d'un "atac informàtic".

L'auditoria detalla els imports que estan sota sospita: 363 euros d'una multa de trànsit, 1.997 per al lloguer d'un vehicle durant 15 dies, 2.562 euros per al lloguer d'un apartament durant 15 dies, els impostos de l'apartament de Lovaina per un import de 4.608 euros i retirades en efectiu d'un total de 6.000 euros.

Segons el comunicat, el Consell de la República ha estat víctima d'una "vulneració" del compte oficial d'Instagram i "d'algun dispositiu privat" de Comín. "Els pirates, probablement a sou de les clavegueres de l'Estat, han obtingut informació provisional i l'han fet pública de manera delictiva amb intenció de danyar el Consell i els seus membres", afegeix. Així mateix, el comunicat assegura que posaran aquestes "activitats criminals greus" en coneixement de la policia i la justícia.