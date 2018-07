La comissió bilateral entre la Generalitat i el govern central es reuneix l'1 d'agost

La comissió bilateral entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol es reunirà el pròxim 1 d'agost, dimecres de la setmana vinent, per la tarda. Set anys després de la última reunió, el 2011, l'executiu de Pedro Sánchez reactiva aquest espai de diàleg entre ambdues comissions, tal com va pactar en reunió amb el president Quim Torra el passat dia 9.



En aquesta comissió, la Generalitat ha avançat que vol parlar de "la situació de drets i llibertats" dels polítics catalans presos i del dret a decidir. I, de fet, aquest serà un dels punts de l'ordre del dia, el que tractarà dels "drets i llibertats a Catalunya, en relació a les vies de participació democràtica dels ciutadans catalans per decidir el seu futur". Aquest punts s'ha inclòs per petició expressa de la part catalana, i la seva inclusió "condicionava" la celebració de la pròpia reunió, segons expliquen fonts coneixedores de les negociacions citades per Europa Press.

A banda d'aquest punt, la delegació catalana vol posar sobre la taula qüestions com les darreres impugnacions del Govern central de decisions catalanes -com ara la reafirmació al Parlament del resultat de la consulta del 9N del 2014-, i d'inversions en infraestructures. Per part estatal, entre d'altres qüestions, es vol tractar la participació de Catalunya en organismes autonòmics multilaterals, com ara el Consell de Política Fiscal i Financera. En aquest sentit, la Generalitat vol dotar a les relacions Catalunya-Estat d'un caràcter exclusivament bilateral, mentre l'Executiu de Pedro Sánchez prefereix que certs temes es debatin en aquest organisme on hi són presents totes les CCAA.

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, serà l'encarregat de presidir la part catalana de la comissió, de la qual també en formaran part el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, la secretària general d'Acció Exterior, Mercè Salvat, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell. Per part de l'executiu central hi seran la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, a més dels secretaris d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; la ministra d'Hisenda, Inés Maria Bardón; el ministre d'Infraestructures, Pedro Saura, i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla. També hi serà preset la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.