Avís de la Comissió Europea (CE) a la justícia espanyola. L’executiu comunitari ha manifestat aquest divendres que les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) “s’han de respectar” i “aplicar”. Així ho han afirmat els portaveus de la Comissió l’endemà que el Tribunal Suprem dictaminés que Oriol Junqueras no podia sortir de la presó perquè en haver estat condemnat ja no podia gaudir de la condició d’eurodiputat, a diferència del criteri del TJUE. Una decisió que la Comissió està “estudiant”. "És evident que tots els estats membre han de respectar les decisions del Tribunal de Justícia, que han de ser interpretades correctament i aplicades a la pràctica", ha declarat el portaveu Stefan de Keersmaecker.



La portaveu en cap de la CE, Dana Spinant, ha comentat que la situació del president d’ERC suposa “nous i complexos afers legals”. Tot i matisar que, “per descomptat”, Brussel·les respecta l’ordre constitucional espanyol, Spinant ha recalcat que "no hi ha dubte que les decisions preliminars de la cort són vinculants per les autoritats i tribunals nacionals". La desautorització al Suprem no és explícita, però el missatge de la Comissió deixa força clar que a Brussel·les no ha convençut l’actuació del Suprem.



Fins ara la Comissió ha declinat implicar-se en el conflicte polític català i, de fet, la nova presidenta, l’alemanya Ursula von der Leyen, s’ha limitat a comentar que es tracta d’un “afer intern espanyol” i, per tant, no es planteja exercir un paper de mediadora, com li han reclamat diversos eurodiputats.



D’altra banda, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, detallarà dilluns la posició de la cambra legislativa sobre Junqueras abans que comenci el ple, que es farà a Estrasburg. El passat 19 de desembre, quan el TJUE va emetre la sentència que reconeixia Junqueras com a eurodiputat i, per tant, la seva immunitat parlamentària, Sassoli ja va reclamar al Suprem que respectés la decisió judicial. Aquest mateix dilluns, el Parlament Europeu va confirmar que considerava Junqueras com a eurodiputat, malgrat la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que en confirmava la inhabilitació, ratificada posteriorment pel Suprem.



Així mateix, ERC li ha demanat al president de l’Eurocambra que protegeixi la immunitat de Junqueras. En un correu enviat per l’eurodiputada Diana Riba, li reclamen que garanteixi que Junqueras pugui exercir com a parlamentari per tal d’assegurar el compliment de la sentència el TJUE i protegir la independència i el bon funcionament de l’organisme.