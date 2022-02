La Comissió Europea critica els plans per reduir emissions a Barcelona

Brussel·les critica els plans per reduir emissions a Barcelona i l'àrea metropolitana. "No s'executen bé i falten recursos", ha dit l'advocada de la Comissió Europea (CE) Eulalia Sanfrutos Cano en la vista d'aquest dijous al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que examina les queixes de la CE pels alts nivells de contaminació a Barcelona.

Brussel·les considera que des del 2010 s'ha violat de forma "sistemàtica" la directiva europea sobre la qualitat de l'aire

Sanfrutos Cano ha remarcat que en el cas de Barcelona el nivell d'execució de les mesures està "entorn del 50%". L'executiu europeu ha estat particularment crític amb Madrid, on també s'han superat els nivells màxims d'emissions contaminants.



En tots dos casos, Brussel·les considera que des del 2010 s'ha violat de forma "sistemàtica" la directiva europea sobre la qualitat de l'aire que estableix el nivell màxim de diòxid de nitrogen permès (40 µg/m3 de mitjana anual) i demana al TJUE que condemni a l'Estat espanyol.



A més, la CE ha recriminat a les autoritats competents els seus plans contra la contaminació: "S’han posat en marxa massa tard". Sanfrutos Cano ha recordat que fa més d’una dècada que coneixen els requisits europeus d’emissions, obligatoris des del 2010.

Demanda a l'Estat espanyol

En els procediments d'infracció com aquest, Brussel·les demanda l'estat en qüestió – en aquest cas, l'espanyol- encara que el Govern no sigui el responsable de l'incompliment. És a dir, que l'advocada de l'Estat davant la UE María José Ruiz Sánchez ha defensat aquest dijous la posició de les ciutats i autoritats implicades en la causa judicial. Malgrat admetre que els límits es van sobrepassar, però, la lletrada ha negat que fos "sistemàtic" i ha reclamat que es tingui en compte la millora dels últims anys.



Una sala de tres jutges del TJUE emetrà una sentència en els pròxims mesos. Amb aquesta denúncia, Brussel·les pretén forçar judicialment Barcelona, la seva àrea metropolitana, i Madrid a complir les normes europees.

A Catalunya, la CE només ha pogut confirmar que el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l'Oriental ja estan en línia amb les normes europees de qualitat de l’aire. Amb les dades validades de 2019 i 2020 l’executiu europeu ha pogut comprovar que les emissions de diòxid de nitrogen estan per sota del límit.



No és el cas de l’Àrea de Barcelona, on els límits de contaminació només es van respectar el 2020. La CE sospita que estan "alterats per l’excepcionalitat de la pandèmia". "Necessitem més dades per comprovar que la situació no és puntual", ha dit Sanfrutos Cano, recordant que les dades del 2021 encara no estan validades.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut diverses vegades que la Zona de Baixes Emissions no resoldrà per si sola el problema de la contaminació i reclama més finançament al Govern i a l'Estat per reforçar Rodalies i el transport metropolità.



Gairebé 9.000 persones moren prematurament cada any a Espanya a causa del diòxid de nitrogen, segons dades de l'Agència Europea del Medi ambient. La contaminació atmosfèrica continua sent el problema principal de salut ambiental a la Unió Europea. La mala qualitat de l'aire provoca malalties greus com