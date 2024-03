La Comissió de Justícia es reunirà el dijous, data límit per a la llei d'amnistia

La Comissió de Justícia es reunirà aquest dijous, dia 7, data límit perquè els diferents grups parlamentaris acordin el dictamen de la llei d'amnistia que tornarà a votar-se al ple del Congrés dels Diputats, després que PSOE i Junts per Catalunya no arribessin a un acord en el primer intent el 30 de gener. Totes dues formacions hauran de polir al màxim el seu eventual acord perquè les seves discrepàncies no tornin a impedir-ne l'aprovació de la llei.

Tal com diverses fonts han confirmat a Público, aquest primer pas podria donar-se el dijous sense donar lloc a possibles noves pròrrogues, cosa que s'havia arribat a rumorejar, encara que no era clar que el Reglament del Congrés ho permetés. De totes maneres, el fet que la reunió ja estigui sobre la taula i s'hagi comunicat als grups constitueix una prova que les postures entre PSOE i Junts s'han flexibilitzat el suficient —així ho va explicar Público— com per aconseguir un acord entorn de les seves grans diferències.

Una vegada es reuneixi la Comissió, emeti el dictamen i es torni a votar en Ple, sempre que la llei surti aprovada, arribarà el moment en què transiti cap al Senat, on el Partit Popular l'espera amb tota una artilleria de traves parlamentàries, tal com la pròpia formació ha explicat. Els populars fins i tot han modificat el reglament de la Cambra per poder evitar tramitar la llei per la via d'urgència, com s'ha fet en el Congrés.

Encara és una incògnita fins a quin punt estan a prop de l'acord PSOE i Junts i, encara en grau més alt, quin és el desembussador que han trobat els dos partits per superar la seva major discordança: incloure o no els delictes de terrorisme en l'amnistia. Junts no va cedir el 30 de gener i va frenar la tramitació de la llei per aquesta qüestió, però el Partit Socialista va dibuixar aquí la seva principal línia vermella.

En qualsevol cas, aquest dijous és el límit i les dues formacions han treballat —i treballen— sota la pressió del calendari. Tot això en un moment de tensió en les files socialistes, amb el 'cas Koldo' en el seu ple apogeu, i després de la notícia que el Tribunal Suprem ha obert una causa per terrorisme contra Carles Puigdemont.