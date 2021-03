El Comitè de Drets Socials de l'ONU demana la suspensió cautelar de dos desnonaments a Barcelona

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU ha demanat la suspensió cautelar de dos desnonaments programats a Barcelona. L'organisme sol·licita a l'Estat prendre mesures per evitar "possibles danys irreparables" mentre examinen tots dos casos, un al barri de Sant Andreu i l'altre al Gòtic. En concret, segons les resolucions a les quals ha tingut accés l'ACN, sol·liciten com a mesures la suspensió del desnonament o alternativament oferir un habitatge alternatiu als afectats "que s'adeqüi a les seves necessitats". En el cas de Sant Andreu la família són una parella amb dos menors de 9 i 13 anys. En el cas del Gòtic, es tracta d'un home de 84 anys.



En tots dos casos han intervingut i s'han dirigit al comitè de l'ONU els sindicats d'habitatge i plataformes de suport per tal d'evitar el desnonament dels afectats.

En el cas de Sant Andreu qui ha intervingut ha estat el sindicat d'habitatge del barri mentre que en l'altre ha estat la plataforma Resistim al Gòtic.

El desnonament del Malek, la Lynda i els seus dos fills a Sant Andreu estava previst per aquest mateix dimarts a les 12 del migdia. Segons han explicat fonts del sindicat a l'ACN, més d'una hora després que s'hi hagués desplaçat la comitiva judicial, el desnonament s'ha aturat per avui però no es descarta una nova data de llançament.

Fonts municipals han indicat que el Servei d’intervenció i mediació en situacions de pèrdua i/o ocupació d’habitatge (SIPHO) hi ha estat present i s'ha fet acompanyament per mediar amb la propietat i iniciar tràmits de la mesa d'emergència.



El sindicat explica que la família fa més de deu anys que viu en un pis però després d'un canvi de propietari, la nova propietat no vol renovar el contracte. Denuncien que el jutjat 24 de primera instància no hi veu vulnerabilitat tot i que la situació de la família és de vulnerabilitat econòmica "molt greu". D'altra banda, tampoc no han obtingut fins ara cap indici de suspensió del desnonament, tot i la petició del comitè de l'ONU del 14 de març.



En el cas del Gòtic, el desnonament de l'Alejandro, el veí de 84 anys, té data oberta a partir de la segona quinzena de març i des de la plataforma estan pendents de conèixer si el jutge acceptarà o no la petició de suspensió cautelar feta el 15 de març.