Compromís i ERPV xoquen per la reciprocitat televisiva entre Catalunya i el País Valencià, que depèn dels socialistes

Aquest 24 de desembre el Senat rebutjava una esmena als pressupostos generals de l’Estat presentada per Compromís en favor de reservar una partida per comprar un segon multiplex que facilite la reciprocitat entre les televisions públiques que emeten en català: À Punt, TV3, IB3 i, en algunes versions, Aragón Televisión –que té programes en aquesta llengua- per tal d’equilibrar mínimament l’oferta televisiva en obert, que ara mateix és pràcticament en castellà de forma exclusiva. La quantitat demanada per aquest projecte era relativament menor –500.000 euros-, però va ser rebutjada amb algunes oposicions sorprenents. No només el PP i Ciudadanos, o els socis del Govern, PSOE i Podemos, sinó també ERC i el PNB, que tradicionalment han exigit amb vehemència aquesta reciprocitat. Tampoc va rebre el suport de Junts x Catalunya, que s’hi va abstenir.

ERPV: "És tan senzill com que telefonen a la directora general de Mitjans i li demanen que es pose a la feina"

El senador per Castelló Carles Mulet, autor de l’esmena, reconeix que aquesta tenia una voluntat "simbòlica", ja que amb l’oposició del PSOE i PP no tenia cap opció de tirar endavant. Per això creu que "ERC hauria pogut donar-li suport" malgrat el pacte amb els seus socis de "no acceptar cap esmena". L’incident, però, no va quedar ací, i una piulada de la formació valencianista recordant qui havia votat a favor i qui en contra de la reciprocitat va fer enfadar als republicans. Esquerra Republicana del País Valencià, en un comunicat de premsa, passava la pilota a la teulada del Govern valencià: "És tan senzill com que telefonen a la directora general de Mitjans, Blanca Marín, i li demanen que es pose a la feina. És trist haver-los de recordar que són el govern". Tant a Madrid com a València, les competències en aquest tema són de departaments en mans dels socialistes.

El Govern espanyol i el valencià es passen la pilota

Malgrat que els governs català i valencià van signar un acord de reciprocitat ja el 2013 –encara amb el PP dominant el País Valencià-, aquesta no s’ha fet mai efectiva. El conflicte polític s’ha transformat, almenys aparentment, en una qüestió tècnica. Mentre el Govern valencià exigeix un segon múltiplex –Catalunya i alguna altra autonomia en tenen dos- per poder emetre els nous canals, des de l’executiu de Madrid argumenten que “l’espectre radioelèctric és un recurs finit i escàs" i que cada vegada cal reservar-ne més part per als nous serveis de telefonia.

L’altra opció seria aprofitar el múltiplex actual, per al que s’emet À Punt (en alta i baixa definició) a més de dos canals privats, per encabir-hi almenys TV3 i IB3. Des de Presidència de la Generalitat neguen aquesta possibilitat, ja que, amb la compressió necessària, "restaria qualitat a À Punt, i la nostra prioritat és À Punt", expliquen a Públic. També asseguren que "en plena pandèmia, aquest tema no és prioritari, encara que no es descarta implementar-ho en un futur". Des de la Direcció General de Telecomunicacions es recorda, a més, que hi ha espai reservat per al futur segon canal autonòmic valencià, pel que "no hi ha espai per a res més".

Infante (Reciprocitat Ara): "Catalunya i les Balears estan fent un espai audiovisual comú i el País Valencià s’està quedant enrere"

Toni Infante, portaveu de la campanya Reciprocitat Ara, considera també que la pilota "es troba a la teulada del Botànic a qui ja li va bé excusar-se en l’ambigüitat del Govern espanyol". Per a Infante, no només "no hi ha cap impediment tècnic per a implementar, com a mínim, una reciprocitat parcial", sinó que "Catalunya i les Balears estan fent passes endavant cap a un espai audiovisual comú [en referència a la plataforma digital Bon Dia TV, impulsada per TV3 i IB3 i a la qual, per ara, À Punt no s’hi ha sumat] i el País Valencià s’està quedant enrere".

Reciprocitat el 2020?

Guimerà: "la reciprocitat és la solució dels 90, mentre que ara els reptes són uns altres"

Si des de Presidència recorden que "no estem al 2010" i la reciprocitat no és tan necessària perquè "qui vol veure TV3 ja ho fa per internet", el professor de Comunicació Audiovisual de la UAB, Josep Àngel Guimerà, no pot deixar de donar-los la raó, ni que siga parcialment: "la reciprocitat és la solució dels 90, mentre que ara els reptes són uns altres". Aquest expert es pregunta sobre el sentit "que hi haja tres operadors públics en català/valencià i que no col·laboren". Per això proposa apostar per projectes comuns, "com podrien ser un nou canal produït entre els tres ens o més contingut infantil". Una recomanació que vincula estretament a la nova proposta de Commonwealth mediterrània de Ximo Puig. "Tot projecte polític viable necessita un projecte mediàtic associat", apunta Guimerà.

La condició prèvia, segons el professor de la UAB, seria reforçar la televisió autonòmica valenciana: "fins a un cert punt és comprensible que a À Punt no li interesse que TV3 arribe al País Valencià, ja que té molts més recursos i competiria per una audiència similar. I el mateix passa amb Bon Dia TV, on, per participar-hi, posa la condició que no li coste diners, una premissa totalment creïble veient el pressupost que tenen".