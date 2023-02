Compromís lidera el bloc de les esquerres, que frega l'empat tècnic amb les dretes, a la ciutat de València

El proper 28 de maig pot passar qualsevol cosa a la ciutat de València. La pugna entre el bloc d'esquerres i el conservador s'acosta a l'empat tècnic, encara que de moment la balança es decanta a favor d'aquest últim. D'aquesta manera, els equilibris podrien alterar-se a les properes eleccions municipals a la capital del Túria.

L'actual alcalde, Joan Ribó, mantindria els 10 escons en representació de Compromís, però podria perdre l'alcaldia per la "debilitat" del seu soci de govern, el PSPV-PSOE. I és que, els de Sandra Gómez perdrien un regidor, i per això s'"invertiria el precari equilibri de forces en aquest ajuntament", segons s'extreu de l'últim estudi de Key Data per a Públic.

El PP, que va perdre el seu tradicional feu valencià el 2015, seria el partit més votat el 28 de maig del 2023. Els de María José Catalá superarien Compromís i aconseguirien prop del 34.5% dels vots i 13 regidors, en captar la major part dels antics votants de Ciutadans. En aquest cas, el partit taronja desapareixeria del consistori.

Vox també creixeria. La ultradreta duplicaria els seus regidors, passant de dos a quatre regidors i aconseguint el 10,7% dels vots. Per tant, per tornar a l'alcaldia, el PP també necessitaria aquí el partit d'extrema dreta, ja que la suma de tots dos pujaria a 17 regidors, just la majoria absoluta. "A València, doncs, les opcions estan molt obertes", conclou l'estudi dirigit per Paz Álvarez.

Estimació de regidors a l'Ajuntament de Vàlencia per a les properes eleccions municipals, segons l'últim estudi de 'Key Data' per a 'Públic'. — KEY DATA

Compromís, que va obtenir per primera vegada representació a l'ajuntament després de les municipals del 2011, es consolidaria a la propera cita amb les urnes. La coalició d'àmbit valencià superaria per una dècima els resultats obtinguts el 2019, quan va aconseguir un 27,4% dels vots (106.395 paperetes), encara que obtindria els mateixos regidors, 10.

El PSPV-PSOE repetiria com a tercera força, amb una estimació del vot del 18,5% i sis regidors, però perdria força respecte als últims comicis, quan va aconseguir el 19,2% dels sufragis i set regidors. Cal recordar que els socialistes van perdre la segona plaça el 2015 i no han aconseguit remuntar dins del terreny de l'esquerra.

Podem, que ja es va quedar sense representació el 2019 concorrent juntament amb Esquerra Unida, n'accentua la caiguda. El partit morat, amb Pilar Lima al capdavant i a l'espera d'assolir un acord per a aquesta ciutat amb els ecologistes d'Alianza Verde (creat per Juan López de Uralde), es tornaria a quedar fora del consistori.

Compromís i el PSPV-PSOE sumarien 180.303 paperetes, 2.880 més que el PP i Vox (177.442 vots en total), però el bloc d'esquerres es quedaria a un regidor del bloc de la dreta. Això llançaria un escenari molt igualat el proper 28 de maig en què un grapat de vots inclinaria la balança en un sentit o en un altre.