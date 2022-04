Compte enrere per l'inici de la vaga de neteja a Barcelona

La Generalitat ha establert un servei mínim del 50% en la recollida selectiva de vidre, envasos i paper i cartó durant la vaga de neteja a Barcelona, que tindrà lloc entre els dies 24 i 29 d'abril. En un comunicat emès aquest divendres, el Departament d'Empresa també ha detallat que el servei de recollida en espais com centres sanitaris i assistencials, escoles i mercats no patirà alteracions, mentre que altres serveis com la recollida de fracció orgànica s'haurà de fer almenys cada 48 hores.

L'Ajuntament confia arribar a un acord abans de diumenge per evitar l'aturada

El regidor i tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha confiat arribar a un acord abans del diumenge que eviti la vaga d'escombraries i de neteja. En declaracions a La2 i Ràdio4, ha assegurat que comença a haver-hi "aquella capacitat empàtica" de les dues bandes per trobar solucions. Ha afirmat que les darrers hores d'una negociació acostumen a ser "crucials" i ha confiat que aquesta arribi a bon part. Tot i això, ha demanat que si es manté la vaga la ciutadania redueixi el volum de residus que llenci.



La vaga, que durarà sis dies, es convoca en protesta per la congelació del sou des de 2018. Els serveis mínims els prestaran preferentment el personal que no exerceixi el seu dret a vaga i les empreses han d'assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació "formal i efectiva" de la designació.



La neteja viària –inclou també la neteja dels parcs, les platges i el buidatge de les papereres- tindrà dues neteges alternes durant la vaga. A més, la Generalitat estableix la recollida de matèria orgànica "susceptible de descomposició" quan s'hagin de realitzar actuacions de caràcter immediat instades per les autoritats competents.

Pel que fa als esdeveniments multitudinaris lúdics i esportius –Empresa menciona actes de la fira o partits de futbol del FC Barcelona- i els botellots, s'efectuarà la neteja i la recollida de les escombraries el mateix dia o l'endemà d'haver-se produït. En el cas de la recollida de residus voluminosos, com per exemple mobles, el servei només actuarà "en els casos que impedeixin el pas dels vianants o la circulació viària". Quant a les deixalleries, el document publicat pel Departament d'Empresa fixa un servei mínim del 33%.



L'oposició carrega contra el Govern municipal

Els partits de l'oposició han carregat contra el Govern municipal, a qui acusen de no fer res per evitar la vaga. La presidenta del grup de JxCat, Elsa Artadi, ha acusat al govern d'Ada Colau de "rentar-se les mans". En declaracions als mitjans, ha lamentat que l'executiu no doni suport als treballadors de la neteja i recollida d'escombraries ni tampoc pressioni les emrpeses concessionàries del servei. "Com sempre es desentén dels problemes", ha reblat. D'altra banda, la presidenta del grup de Ciutadans, Luz Guilarte, ha criticat l'actitud del govern perquè "en lloc d'assumir les seves responsabilitats i plantejar solucions, diu als ciutadans que no treguin la brossa".