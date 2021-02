En Comú Podem tanca la campanya amb una crida a triar entre "el desgovern" o un govern "transversal i d'esquerres"

Jéssica Albiach, Ada Colau i Pablo Iglesias han protagonitzat l'acte final de campanya a Barcelona d'En Comú Podem, en què la formació d'esquerres ha plantejat els comicis de diumenge com un plebiscit entre "el desgovern i la repetició electoral" o bé un Govern "transversal i d'esquerres". La cap de llista ha afegit que aquest nou Govern ha de "donar sortida a la crisi" i apostar per "una taula de diàleg que és una oportunitat històrica". Albiach també ha dit que "òbviament" que volen formar part de l'executiu perquè si no, no s'haurien presentat a les eleccions. "No hem vingut a fer la rebequeria, a ser a l'oposició i a ser puristes", ha subratllat.



"Hem de triar si cuidem el planeta i la transició ecològica i justa o si assumim que tenim data de caducitat, pleguem i anem cap a casa", ha afegit en relació a les polítiques mediambientals. "O un desgovern i repetició electoral o un govern al servei de la gent, de les majories, ampli i transversal. Això ens juguem. És fàcil, no hi ha color, sabem quin és el millor projecte per a Catalunya", ha conclòs.



Durant tota la campanya, l'aposta dels comuns és convertir-se en una força clau que faci possible algun tipus d'aliança a tres amb ERC i PSC, opció que tant republicans com socialistes descarten frontalment. Per a Albiach, el compromís dels partits independentistes a no pactar amb el PSC és "una lògica absurda i obsoleta, una fórmula caduca, vella i que correspon més a la situació del 2017 que a les necessitats i reptes del 2021", ha lamentat. I ha afegit que la gent "no entén la hipoteca d'ERC amb JxCat" perquè "la gent està farta de JxCat però els republicans hi tornen i hi tornen".

Iglesias: "Seguirem dient la veritat encara que sigui dura"

El líder d'Unidas Podemos i vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, ha insistit en afirmar que la democràcia espanyola està "limitada". En l'acte s'ha erigit com a defensor de "la veritat" i ha dit que està "fins als nassos" de ser "políticament correcte". El líder d'UP ha remarcat que les seves declaracions han tingut "un efecte demolidor". "Dir coses certes mobilitza bona part dels defensors del privilegi, de qui fa apologia de la mentida i ataca la veritat. Els mobilitza de manera cridanera", ha insistit. En aquest sentit, Iglesias ha fet una crida a "omplir les urnes de veritats" el 14-F i ha augurat que Jéssica Albiach "pot ser la sorpresa". "Que la veritat s'obri pas", ha demanat.



Per a ell per aconseguir la plena democràcia cal garantir els drets socials amb mesures com la regulació dels lloguers o les pensions dignes. "Seguirem dient la veritat encara que sigui dura, defensant que hi ha moltes coses a millorar, perquè assenyalar els límits, errors i les vergonyes demostra el major compromís democràtic possible", ha remarcat. Finalment, Iglesias ha defensat un govern català d'esquerres i ha dit que la candidata dels comuns "pot ser la sorpresa". Iglesias ha dit que "tothom reconeix que En Comú Podem va cap amunt" i ha assegurat que "la clau és dir la veritat en un moment que la mentida ocupa més espai del tolerable".