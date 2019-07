Comuns i PSC es reparteixen al 50% el nou govern de Barcelona

A l’espera que rebi l’aval definitiu de les bases de Barcelona en Comú i de la federació local del PSC, Ada Colau i Jaume Collboni han presentat aquest dimecres l’acord pel nou govern de la capital catalana, que encapçalaran ells dos, com a alcaldessa i primer tinent d’alcaldia, respectivament. L’acord, que es donava per fet des que el 15 de juny Colau va ser reelegida alcaldessa gràcies als vots dels regidors de PSC i de Manuel Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera, implica un repartiment al 50% de les àrees de responsabilitat, de manera que tant Comuns com socialistes encapçalen cada un tres àrees del govern. El mateix passa amb els districtes: cinc estaran en mans de BComú i els altres cinc en mans del PSC.



Collboni serà primer tinent d’alcaldia i dirigirà Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, mentre que Janet Sanz (BComú) en serà la segona i encapçalarà l’àrea d’Ecologia, Urbanisme. Infraestructures i Mobilitat. La tercera tinença la tindrà Laia Bonet (PSC) i inclou Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana. La quarta serà per a Laura Pérez (BComú) i serà la de Drets Socials i Feminisme, mentre que la cinquena -una de les grans novetats- serà la de Prevenció i Seguretat i la liderarà el socialista Albert Batlle. Finalment, la sisena tinença serà per a Joan Subirats i incloure Cultura, Educació i Ciència.



Les àrees, però, no seran estanques, sinó que comptaran amb representants de cada partit, un element que han volgut destacar tant Colau com Collboni en la compareixença de premsa que han fet. Així, per exemple, de la primera tinença d’alcaldia hi penjaran Jordi Martí (BComú), com a regidor de Presidència, Pla de Barris i Pressupost; i les socialistes Montserrat Ballarín (Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda) i Xavier Marcé (Turisme i Indústries Creatives). A la segona, hi haurà Rosa Alarcón (PSC) al capdavant de Mobilitat, i Eloi Badia (BComú), com a responsable d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica. I de l’àrea de Feminismes i Drets Socials en depenen Gemma Tarafa (Bcomú) com a regidora de Salut; Marga Marí-Klose (PSC), com a titular d’Infància, Joventut i Gent Gran; Marc Serra (BComú), com a regidor de Drets de la Ciutadania, Participació i Justícia Social; i Lucía Martín (BComú) al capdavant d’Habitatge i Rehabilitació.



Colau i Collboni han assegurat que la voluntat és que sigui un govern “fort” i “estable” i han destacat que, amb 18 regidors, serà el més nombrós dels darrers tres mandats. Entre les seves prioritats es fixa l’emergència climàtica, un creixement econòmic que redueixi les desigualtats, l’atracció de l’activitat econòmica i el reforç de la seguretat. En aquest àmbit, que durant el passat mandat liderava Colau i estava en mans d’un comissionat, Amadeu Recasens, s’hi ha optat per situar-hi Albert Batlle, que ja havia estat regidor del PSC durant molts anys, però que posteriorment va passar a ser un alt càrrec convergent, arribant a dirigir els Mossos sota la presidència d’Artur Mas i Carles Puigdemont. Un altre dels homes claus del nou govern municipal serà Jordi Martí, que més enllà de ser el regidor de Presidència també coordinarà l’acció el govern.

Els dos dirigents no han amagat que mantenen diferències importants en la qüestió nacional -el suport del PSC al 155 va provocar la ruptura del govern municipal durant el passat mandat-, però alhora han manifestat la voluntat de centrar-se en els acords de ciutat. Ara bé, com a mínim a nivell programàtic la distància entre els dos partits és notable, sobretot en tot allò que té a veure amb tocar els privilegis del poder econòmic.