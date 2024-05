Comuns Sumar es compromet a defensar el català a Europa i crida a la mobilització per derrotar la dreta

Un dia després de l'aprovació definitiva de l'esperada llei d'amnistia al Congrés, Yolanda Díaz s'ha desplaçat fins a Sabadell (Barcelona) per donar suport al número dos de la candidatura conjunta de Comuns Sumar, Jaume Asens, i a la cap de llista, Estrella Galán, en l'acte central de campanya per a les eleccions europees del 9 de juny.

Davant del plantejament de Feijóo d'aquests comicis com un pols entre "forces progressistes" i PP i Vox, com una "revàlida" o una "segona volta", Díaz ha demanat el vot per "fer front a l'onada reaccionària" i per "defensar l'Europa social" davant del "neoliberalisme". És imprescindible, diu, traslladar les polítiques "antiausteritat" que han desenvolupat al Govern espanyol per seguir "guanyant drets per als treballadors".

"Hi ha molta gent que pensa que aquestes eleccions no tenen importància, però són les úniques en què tots els vots compten", ha afegit. En la mateixa línia, Asens ha cridat a la mobilització perquè el seu projecte guanyi a l'Europa dels "paradisos fiscals", de la "precarietat" i dels "homes de negre".

El candidat dels Comuns s'ha compromès a "deixar-se la pell" com a eurodiputat per preservar "l'escut social" que ha construït Yolanda Díaz a l'Estat i per "defensar el català a Europa com ha fet amb l'amnistia". En aquest sentit, Asens ha agraït la "valentia" de la vicepresidenta segona per convertir en una realitat la llei acabada d'aprovar.

Segons ell, estem en una "cruïlla històrica" per caminar cap a la "reconstrucció d'Europa" i no cap al seu "col·lapse" i "fragmentació" i per protegir un "somni" que cada cop està més "amenaçat per l'extrema dreta". "Volem l'Europa que té el cor a Palestina", ha sentenciat.

En l'acte d'aquest divendres l'ha seguit Estrella Galán, que ha afirmat que votar a Sumar és "fer que el Partit Socialista no es deixi portar pels especuladors" i significa "no perdre el rumb cap a l'únic destí, el dels drets i avenços socials en una Europa verda i en pau". "El 9 de juny es repetirà el resultat que hi va haver a les generals. Feijóo i les dretes es quedaran escalfant la banqueta, tenen data de caducitat".



Per la seva part, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha sumat a la celebració per l'aprovació de l'amnistia i ha reconegut la tasca del candidat dels Comuns com un dels principals intermediaris entre el Govern espanyol i els partits independentistes: "Deien que era impossible, però gràcies a persones com Jaume Asens hi ha una amnistia i un diàleg". L'aprovació d'aquesta llei no és una "concessió", afegeix, sinó la "reafirmació" d'una "Espanya democràtica" que ells defensen.