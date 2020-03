Primer dia de confinament a la conca d'Òdena per la crisi pel coronavirus. A primera hora d'aquest divendres, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat ajuda a metges de vacances i jubilats perquè la situació a l'hospital és "desesperada", segons ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Al marge del que es viu al centre hospitalari, Castells ha afirmat que l'objectiu de paralitzar la ciutat s'aconseguirà plenament i ha donat el seu suport a les mesures de confinament.



Els municipis afectats pel confinament són Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. El Govern de la Generalitat ha adoptat aquesta mesura a partir de les 21.00 h d'aquest dijous, tot i que s'ha permès la sortida i entrada de vehicles fins a les 00.00 h i fins i tot una mica més, tenint en compte la cua de vehicles que s'ha generat als accessos per carretera. Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han controlat les entrades a les poblacions afectades, evitant-ne l'entrada almenys que sigui per raons justificades, com ara l'abastiment d'aliments o l'accés de personal sanitari. La població afectada ronda les 70.000 persones.

Els veïns de la conca d'Òdena viuen entre el neguit i la sorpresa aquesta mesura, després que s'hagin detectat 58 persones contagiades, 36 dels quals són professionals sanitaris. Ho explica la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, veïna d'Igualada: "Estem una mica en xoc. El meu marit té fills a Barcelona i el nostre fill a Igualada, i va haver de decidir si es quedava a la ciutat o si passava la nit aquí, sabent que no sortiria en 14 dies. És una situació molt límit".



Llansana relata la incertesa dels veïns i veïnes per saber si s'abastiran els comerços: "A primera hora he anat a buscar el pa al forn. La gent s'enduia de deu en deu les barres de pa, i el forn deia que quan se'ls acabi tancaran el local". Tot i el brot de coronavirus que s'ha detectat a la ciutat, assegura que la seva màxima preocupació no està relacionada amb el seu estat de salut: "Estem més preocupats perquè tot està parat a nivell econòmic. Hem començat a perdre clients als nostres llocs de feina, i a final de mes haurem de pagar autònoms i hipoteques. No sabem com ho farem".

Aquesta veïna d'Igualada també relata com, a mitja tarda, la ciutadania ja començava a sospitar que els confinarien: "Van començar a córrer rumors, missatges de whatsapp, i a més hi havia un desplegament de Mossos molt poc habitual. Abans de l'anunci oficial ja ens estàvem organitzant".



El mateix va pensar Cesc Sales, un altre veí d'Igualada, qui també es va sorprendre pel desplegament de la Brigada Mòbil a la capital de l'Anoia. Sales també ha sortit al carrer a primera hora del matí: "A les 7 del matí era com una peli de Netflix. Hi ha una calma tensa, és estrany". Ahir a la nit, es va desplaçar fins al control dels Mossos, als accessos a la ciutat: "Vaig anar per demanar si podria sortir d'Igualada per feina. La imatge era de pel·lícula. Tios amb màscara dient-me que no em podien donar més informació, que si marxava, no tornaria a entrar, i que si entrava, no podria sortir. Però bé, ells estan fent la seva feina".

Hores abans, com tants altres veïns de la comarca, Sales va veure la compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés, qui es va emocionar quan anunciava el confinament perquè la seva família viu a Igualada: "Per molt que tingui un càrrec important, és persona. Entenc que aquesta dona és mare i no és una situació senzilla". Tant Sales com Llansana creuen que els efectes del confinament es començaran a notar a partir de demà, quan el trànsit porti interromput 24 hores: "La gent té por perquè no puguin entrar amb normalitat les mercaderies". Tot i això, Protecció Civil assegura que no hi haurà problemes per garantir l'entrada de béns bàsics a la ciutat.



Qui també s'ha hagut de tancar a Igualada per la crisi del coronavirus és la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, segons ha explicat ella mateixa a Catalunya Ràdio. Chacón ha dit que porta l'ordinador a sobre, i ha remarcat: "Que no pugui sortir no vol dir que no pugui treballar".



El confinament també ha afectat el transport públic que passa pels municipis de la conca d'Òdena, com ara els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El servei de trens de la línia R6 es troba interromput entre les estacions de La Pobla de Claramunt i Igualada. El confinament no afecta els trajectes entre La Pobla de Claramunt i la Plaça Espanya de Barcelona, que funcionen amb normalitat.