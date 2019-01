Concentracions feministes arreu de l'Estat per "tancar el pas al feixisme" de Vox

L'acord entre la formació ultradretana Vox i el Partit Popular que garanteix la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia, gràcies també a l'aliança amb Ciutadans, ha rebut una dura contestació per part de les organitzacions feministes. El passat 9 de gener, més de 100 organitzacions i plataformes van signar un manifest de repulsa al pacte i a les amenaces de la formació ultra d'acabar amb drets fonamentals aconseguits al llarg d'anys de lluita.

Convocatòria de la Xarxa Feminista en suport a les dones d'Andalusia.

Aquest dimarts, a més, les organitzacions tenen previstes una bateria de mobilitzacions per mostrar el seu rebuig a l'acord amb l'organització ultra. Sota el lema "Els nostres drets no es negocien! Ni un pas enrere en igualtat!", la primera concentració es farà a Sevilla a les 12 del matí davant del Parlament Andalús, coincidint amb la investidura del dirigent del Partit Popular com a president. A Barcelona, la convocatòria recau en la Xarxa Feminista i es farà a les 19h a la plaça Sant Jaume.

A la mateixa hora, hi haurà concentracions en la majoria de les capitals andaluses. A Almeria tindrà lloc a la Plaça de l'Equador, a Cadis es concentraran a la Plaça Sant Joan de Déu; a Còrdova han convocat a la Plaça Tendillas; a Granada, davant de la Delegació d'Educació; a Huelva la convocatòria és a la Plaça de la Constitució; a Jaén, també a les set de la tarda la protesta es farà davant de la Subdelegació del Govern; a Jerez a la Plaça de l'Arenal i a Màlaga a la Plaça de la Constitució.



Les organitzacions feministes han fet una crida a la població perquè participi en les concentracions i que "se solidaritzin amb les dones que viuen a Andalusia". "Hem d'organitzar davant la situació política de risc que s'està promovent en la nostra societat", han subratllat.

Manifestacions a la resta d'Espanya



Però les concentracions no es queden només les ciutats andaluses. Organitzacions feministes de gairebé totes les províncies espanyoles han convocat també mobilitzacions en suport de les dones andaluses i per mostrar el seu rebuig als acords. Així a Madrid s'ha convocat una concentració el mateix dia 15 a les 19 hores a la Puerta del Sol. També les organitzacions de Navarra han convocat actes, que seran el dia 15 a les set de la tarda a la Plaça de l'Ajuntament de Pamplona. Per conèixer les dades d'altres ciutats convocants, podeu mirar el mapa adjunt.