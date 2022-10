El concurs per adjudicar els terrenys de Nissan es torna a allargar i no es resoldrà fins a mitjans de novembre

El concurs per trobar un operador logístic que gestioni els terrenys de Nissan a la Zona Franca s'allarga quinze dies més i es dona temps fins al 31 d'octubre per a presentar les candidatures. Així ho va decidir aquest dilluns al vespre la mesa de reindustralització –on hi ha les administracions, els sindicats i la multinacional- per unanimitat, després que una de les empreses interessades demanés ampliar el termini. Es tracta de la tercera pròrroga des que es va llençar el concurs, el 30 de juny. Paral·lelament, encara no s'ha decidit quines companyies ocuparan bona part de l'espai disponible, de manera que la reindustrialització -que ha de garantir els llocs de treballs als antics empleats de Nissan- no ha avançat com es pretenia.

Amb tot, fonts del Consorci de la Zona Franca indiquen que el concurs no es resoldrà fins a mitjans de novembre. Les tres fàbriques de Nissan a Catalunya van tancar a finals del 2021, amb el procés de reindustrialització ja en marxa. En un principi, el procés es va treure a licitació el 30 de juny, amb la intenció de resoldre's a l'estiu, però es va decidir ampliar al setembre. El 14 de setembre es va allargar quatre setmanes més, fins al 13 d'octubre, i enguany s'amplia quinze dies més, fins a finals de mes.

El concurs preveu un arrendament per a 50 anys i una inversió de 100 milions

Tal com s'havia establert anteriorment, els concursants hauran de presentar diversos sobres, que s'examinaran en reunions diferents, segons indica el Consorci de la Zona Franca. El primer, que conté la documentació general i ha de demostrar solvència econòmica, s'examinarà el mateix 31 d'octubre. Aleshores s'exclouran els concursants que no reuneixin els requisits. El segon sobre, amb informació detallada de la proposta, s'obrirà el 4 de novembre, quan es començarà a valorar cada candidatura. El tercer sobre, que inclou la proposta econòmica, s'obrirà l'11 de novembre. A partir d'aleshores començarà al procés d'avaluació i tot plegat es resoldrà cap a mitjans de novembre.

El concurs per als terrenys de Nissan preveu un arrendament de 50 anys i que l'adjudicatari inverteixi almenys 100 milions d'euros. S'estableixen cinc àrees, de les quals dues ja estan adjudicades directament al fabricant de motos elèctriques Silence i a Nissan Motor Ibérica, que manté el centre tècnic d'automoció amb activitats d'investigació i desenvolupament.